10 mar. 2026
Tenis

Dani Vallejo triunfa en su estreno en Santiago

El tenista paraguayo Daniel Vallejo avanzó a la ronda de los octavos de final en el Challenger de Chile.

Marzo 10, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo sigue dando que hablar en este 2026.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo inició su participación en el Challenger de Santiago de Chile con triunfo sobre el argentino Gonzalo Villanueva.

La victoria del paraguayo por 6-3, 6-2 en 1 hora y 37 minutos, desplegando un alto nivel, como lo venía cumpliendo en certámenes anteriores.

Vallejo chocará en la ronda de octavos de final al brasilero Felipe Meligeni Rodrigues, que eliminó en su estreno al Benjamin Torrealba.

El tenista nacional apunta a seguir sumando puntos importantes, buscando seguir escalando en la clasificación del ránking Mundial del ATP, en donde ya se ubica dentro del Top 100.

Para el mes de marzo, Vallejo que fue vice en Brasilia, debe de competir luego en Asunción, otra vez en Brasil y cierra el mes en el ATP 250 de Houston.

Redacción D10
