08 mar. 2026
Fútbol Internacional

Milan vence al Inter y recorta distancia

Milán derrotó al Inter (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán y le permite soñar con el título en Italia.

Marzo 08, 2026 07:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Serie A - Milan vs Inter

El ecuatoriano Pervis Estupiñan desveniveló el derbi a favor del Milan.

Foto: Roberto Bregani/EFE

El Milan no está dispuesto a renunciar al ‘Scudetto’. Lo tiene difícil, pero el golpe que asestó este domingo en forma de victoria ante el Inter de Milán (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán, le permite soñar con abrir una pelea a falta de diez jornadas para el final, con siete puntos de ventaja aún en manos de los ‘nerazzurri’.

El Inter sigue siendo el favorito. Tiene un margen amplio en el bolsillo. Pero esta derrota, polémica por una posible mano de Ricci en los últimos segundos y un gol anulado en un saque de esquina, bien puede cambiar ligeramente las dinámicas. Porque el Milan se creció, una vez más, en el gran escenario del ‘Derby della Madonnina’, ese que no pierde desde hace casi dos años, cuando aquel 22 de abril de 2024 coronó al Inter como campeón de la Serie A en un partido histórico.

Desde entonces, en este clásico del fútbol italiano, en el día en el que la ciudad se divide entre rojo y azul, el Milan ha salido siempre beneficiado. Cinco victorias y dos empates.

Ya visó Allegri, entrenador ‘rossonero’, de que en marzo se deciden las temporadas. Y su Milan llega con ganas de dar pelea. Así lo demostró en un duelo de poder a poder que afrontó con madurez, con motivación pese a arrancarlo a 10 puntos y con un fútbol, bajo la batuta de Luka Modric, que avaló su ilusión por mantener vivo el sueño de remontar en la lucha por el título.

Puede ser este el último derbi de la leyenda croata, que termina contrato esta temporada. En caso de no renovar, abandonaría el Milan, su equipo favorito cuando era pequeño, habiendo ganado los dos derbis milaneses que ha disputado. Y habiendo jugado prácticamente todos los minutos de la temporada. Impacto total el suyo en el equipo de Allegri.

El Inter, eso sí, notó claramente la ausencia de barias piezas. Ni Lautaro ni Thuram ni Calhanoglu pudieron participar. Y Chivu lo notó. Al final, su ataque, formado por Bonny y el joven Pio Esposito, no fue tan determinante.

Dominada esa faceta defensiva, los ‘rossoneri’ se liberaron en ataque. Leao, Pulisic e incluso Rabiot desde segunda línea generaron dudas en la defensa interista. Un error de Sommer en salida de balón regaló una gran ocasión, desaprovechada por Modric con un disparo desviado.

Fue el Inter el que gozó de la primera gran ocasión del duelo. Mkhitaryan condujo magistralmente un 3 contra 2, esperó a los desmarques de sus acompañantes y se plantó solo ante Maignan, que salvó la papeleta cuando San Siro cantaba el tanto del armenio.

Y de esa ocasión, del posible tanto del Inter, se pasó al gol milanista, en el minuto 35. Estupiñán, primer ecuatoriano de la historia del Milan, atacó la espalda de Luis Henrique y fusiló a Sommer para marcar su primer tanto con la camiseta de este histórico club italiano. Misil con su zurda directo a una escuadra para reivindicarse, tras una temporada irregular.

Intentó responder el Inter en la segunda mitad. Tuvo ocasiones claras. Un disparo de Dimarco desde la zona del punto de penalti fue la más clara hasta que llegaron los momentos finales. Porque en el derbi de Milán, siempre hay polémica.

El Inter hundió al Milan en busca del empate. Primero un saque de esquina acabó con gol anulado porque el colegiado había pitado antes del remate. Decisión que ya encendió a los ‘nerazzurri. Y después, en el último suspiro, con un toque con un brazo de Ricci dentro del área que ni siquiera fue revisado.

Ni penalti en directo ni llamada del VAR. El colegiado dio por finalizado el duelo y los jugadores del Inter explotaron contra la decisión. El Inter perdió otro derbi. El Milan, aunque sufriendo al final, se abrió una pequeña posibilidad al sueño de la remontada. Por el momento, 7 puntos de diferencia a favor de los interistas a falta de 10 jornadas.

-- Ficha técnica:

. 1 - Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci, m.73), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (Nkunku, m.84) y Leao (Fullkrug, m.73).

. 0 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck (Diouf, m.80), Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, m.68); Luis Henrique (Dumfries, m.59), Barella (Frattesi, m.68), Zielinski, Mkhitaryan (Sucic, m.59), Dimarco; Bonny y Pio Esposito.

Gol: 1-0, m.35: Estupiñán.

Árbitro: D. Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Rabiot (m.80) y Modric (m.89) por parte del Milan; y a Bastoni (m.65) y Dumfries (m.69) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima octava jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte). EFE

tfc/ism

Fútbol Internacional Milan Inter
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chelsea
Fútbol Internacional
Garnacho y el VAR evitan la debacle del Chelsea
El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los ‘blues’ ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de obrar la machada e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.
Marzo 07, 2026 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia
El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.
Marzo 07, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Arsenal sufre, pero avanza a cuartos de la FA Cup
El Arsenal de Mikel Arteta sufrió ante el Mansfield Town (1-2), de la tercera división inglesa, pero logró el pase a los cuartos de final de la FA Cup gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.
Marzo 07, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA
Fútbol Internacional
Cuando LaLiga parecía perdida... resurge el Real Madrid
El equipo merengue venía de una derrota frente a Getafe en el Santiago Bernabéu y necesitaba reaccionar para no perderle pisada al Barcelona. El Pajarito Valverde fue el héroe a los 95 minutos.
Marzo 06, 2026 09:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool.jfif
Fútbol Internacional
Liverpool se venga y pasa a cuartos en la FA Cup
El Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, tomándose la revancha ante el Wolverhampton, derrotando por 1-3 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.
Marzo 06, 2026 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis-Díaz.jpg
Fútbol Internacional
Luis Díaz conduce al Bayern a un nuevo triunfo
Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz. El atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga.
Marzo 06, 2026 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más