Ramón Sosa es galardonado en Brasil

El albirrojo recibió un reconocimiento por ser el jugador con mayor cantidad de asistencias del Paulistão.

Marzo 10, 2026 09:06 a. m. • 
Por Redacción D10
HDA0tWkXUAAUl1L.jpeg

Ramón Sosa recibió el premio de mayor asistencias.

Ramón Sosa, recientemente campeón con el Palmeiras de Brasil en el campeonato paulista junto con Gustavo Gómez y Mauricio Magalhães Prado, recibió este lunes un reconocimiento por su destacada participación.

El paraguayo disputó 10 encuentros del torneo paulista, marcó un gol y dio 4 asistencias, que lo permitieron hacerse con el galardón de “Maior Garçom” o mayores asistencias del certamen.

“La verdad que muy contento. Como dije a mis compañeros, agradecerle a Palmeiras, a mis compañeros, a todos, porque la verdad contento. Estoy feliz de poder ayudar a mi equipo. Ayer ganamos un título y ojalá sea mucho para nosotros”, expresó el paraguayo tras recibir el premio.

