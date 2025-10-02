Robert Morales vuelve a gritar campeón con Toluca

Un gol en el último minuto del uruguayo Federico Pereira otorgó a los diablos de Toluca su primer título de Campeones Cup al imponerse por 2-3 en un ajustado y sufrido duelo contra Los Ángeles Galaxy, vigentes campeones de la MLS.

El delantero paraguayo Robert Morales ingresó en el tramo final del partido para ser parte de esta histórica conquista del Toluca mexicano.

Los mexicanos remontaron el partido hasta en dos ocasiones con los tantos de los argentinos Nicolás Castro en el minuto 53 y Franco Romero en el 86.

El primer gol de los Galaxy, por un penalti por parte del uruguayo Diego Fagundez en el minuto 36 del enfrentamiento, puso sobre aviso al rival mexicano, que se enclaustró en el área para comenzar su amenaza por el empate.

Aun así, los locales portaron la voz cantante a lo largo del primer encuentro, con ocasiones como la del defensa Harbor Miller a pocos minutos de concluir el primer tiempo tras una jugada maestra con amago de balón y que resolvió con un disparo que acabó fuera.

Los mexicanos se fueron al descanso con la expulsión del entrenador Antonio Mohamed después de entrar al campo para protestar una jugada casi al término del primer juego.

Toluca inició el segundo tiempo intimidando con su presencia en el campo, sirviendo hasta tres corners en menos de diez minutos.

Pero no fue hasta que el argentino Nicolás Castro recuperó un rechace y marcó desde fuera del área en el minuto 53 que se logró el tan ansiado empate, otorgando a los mexicanos las alas necesarias para seguir peleando por el trofeo.

El tanto dibujó un rayo de esperanza sobre el conjunto de Antonio Mohamed, que continuó arremetiendo contra la portería rival mientras se sumaban los cánticos de apoyo al club diablo, que resonaban entre las gradas del Estadio Dignity Health Sports Park de Carson (California, EE.UU.).

Aun así, los ánimos de los Galaxy no decayeron y fueron capaces de generar jugadas peligrosas, como un disparo desde dentro del área del delantero ghanés Joseph Paintsil y otro en el minuto 67 propiciado por Miki Yamane.

Un tiro de falta a balón parado que cayó en los pies de los mexicanos pudo sentenciar el encuentro en favor de Toluca, pero tras la revisión del VAR se determinó fuera de juego.

Los angelinos se tomaron en serio la amenaza de los mexicanos y arremetieron contra el rival con un disparo en el minuto 83 de Gabriel Pec.

Pero cuando se pensó que nada más complicaría el duelo a los angelinos, tan solo bastaron cinco minutos para que el argentino Franco Romero volviera a igualar el juego en una jugada a balón parado.

La guinda del pastel surgió de los pies del uruguayo Pereira con un disparo desde dentro del área en el minuto 95 que no dio pie a la reacción de los angelinos y sentenció el partido en favor de los mexicanos.

Al final “sí se pudo”, clamaron los seguidores de los diablos desde la grana, digiriendo aun la emoción de los últimos diez minutos de partido en los que su equipo logró poner patas arriba el enfrentamiento y alzar su primera Campeones Cup.

Con este encuentro, los Galaxy buscaban resarcirse de una de sus temporadas más amargas en la historia de la MLS. El equipo angelino es colista en la clasificación de la Conferencia Oeste de la Liga de fútbol estadounidense.

El título de la Campeones Cup se disputa entre el vigente campeón de la MLS y el ganador del Campeón de Campeones de la liga del fútbol mexicana.

- Ficha técnica:

2. LA Galaxy: Novak Micovic, Miki Yamane (m. 70: Mauricio Cuevas), Julian Aude (m. 70: John Nelson), Maya Yoshida, Edwin Cerrillo, Diego Fagundez, Gabriel Fortes, Elijah Wynder (m. 95: Elijah Berry), Carlos Garcés, Harbor Miller (m. 70: Matheus Nascimiento), Joseph Paintsil.

Entrenador: Gregory Vanney.

3. Toluca: Luis García, Diego Barbosa (m. 46: Santiago Simón); Bruno Mendez, Franco Romero, Andrés Pereira, Nicolás Castro (m. 85: Helinho), Ernesto Vega, Jesús Angulo (m. 70: Juan Domínguez), Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Joao Días.

Entrenador: Antonio Mohamed.

Goles: 1-0, m.36: Diego Fagundez. 1-1, min. 53: Nicolás Castro. 2-1, min. 83: Gabriel Pec. 2-2, min. 86: Franco Romero. 2-3. m. 95: Federico Pereira.

Arbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros. Amonestó a Marcel Ruiz, Federico Pereira y Jesús Gallardo, de Toluca; a Gabriel Pec, Edwin Cerrillo, Carlos Garcés, Joseph Paintsil y Matheus Nascimiento, de LA Galaxy. Expulsó a Antonio Mohamed, entrenador de Toluca.

Incidencias: Partido por el título de la Campeones Cup entre los campeones de la Liga Mx y la MLS, celebrado en el Dignity Health Sports, en Carson, California (EE.UU.).