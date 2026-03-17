Lo que le dijo Fabián Balbuena a Walter Clar en el penal

Por la jornada 6 del Brasileirâo, el lateral zurdo paraguayo, Walter Clar, hizo el gol de su equipo, Chapecoense, en el empate 1 a 1 contra Gremio, donde milita el también paraguayo y defensor, Fabián Balbuena.

En el momento previo al remate desde los once metros, Clar contó en charla con Fútbol a lo Grande (Monumental 1080), que Balbuena lo quiso desconcentrar hablándole en guaraní.

“Durante el penal me decía: ‘Rejavyta hina, rekakapaite hina (Vas a fallar, estás totalmente asustado’”, contó entre risas Clar. “Yo le hubiera hecho lo mismo si pateaba él”, confesó el ex Olimpia, quien también contó que, además de Chapecoense, en dos otros clubes fue el penalero designado: Sol de América y Tacxuary.

Sobre su particular forma de patear, parecida a la de Alejandro Silva, contó que eso le enseñó el entrenador Éver Hugo Almeida. “Siempre defino con saltito, da resultado así que no voy a cambiar”, comentó. “No mirar la pelota al saltar es lo más complicado, el pie de apoyo se puede quedar lejos de la pelota porque no mirás, pero uno se acostumbra a eso”, confesó.

Finalmente, contó que con Balbuena “seguimos hablando igual durante el partido, en los córners”. Los dos paraguayos intercambiaron casacas después del juego. “Es un jugador con mucha experiencia, se portó muy bien conmigo”, finalizó el futbolista de 31 años.