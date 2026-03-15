15 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso, de titular en el empate del Estrasburgo

Este domingo, Julio Enciso arrancó de titular en el Racing de Estrasburgo que igualó sin goles frente al París FC, en una nueva jornada de la Ligue 1.

Marzo 15, 2026 01:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso (d) jugó casi todo el partido.

Foto: Gentileza - Racing de Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo no pasó de la paridad sin goles frente al París FC, por la 26ª jornada de la Ligue 1. El paraguayo Julio Enciso arrancó de titular el compromiso disputado en el Stade de la Meinau.

Julio Enciso tuvo algunas participaciones interesantes durante el compromiso, pero no llegó a convertir. El jugador de la Selección Paraguaya fue importante para la elaboración de jugadas de peligro en el encuentro que acabó con el marcador en blanco.

La presencia guaraní terminó a los 80’, cuando fue reemplazado por el marfileño Datro Fofana. Con este empate, Racing de Estrasburgo se mantiene en la octava posición del campeonato francés con 37 unidades y en la siguiente fecha deberá visitar al Nantes.

Estrasburgo Julio Enciso Ligue 1
Redacción D10
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