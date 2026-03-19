La opinión de Pettengill sobre el presente de Cerro

Con un tono más mesurado, Luis Pettengill, habló en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental sobre el actual momento que vive el Ciclón en el torneo Apertura 2026. El ex dirigente, actual senador, depositó confianza en Blas Reguera y calificó este momento como “una tormenta”.

“Momento en que la directiva nueva tiene que encontrar su rumbo, no es fácil. Es un capítulo nuevo, estarán haciendo lo imposible para que funcione, no me cabe la duda”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

Luego Pettengill se detuvo a cuestionar la cantidad de variantes que metió el entrenador Jorge Bava, argumentando que no era el momento ya que Olimpia ya había ganado su partido y el equipo azulgrana venía en racha ganadora. “Los cambios no son buenos todos juntos. Pero cada uno tiene su estilo y ahí está el resultado”, tiró.

Se refirió además a los dichos del DT que dijo que quiere ganar la Libertadores con el Ciclón y subrayó que es válido el anhelo.

“Eso es buenísimo, que tenga el anhelo, la mentalidad e intención. Cerro tiene que ganar todo sus partidos. No hay entrar a jugar a medias, todo a muerte. No le está yendo bien, no sé si no lee bien el partido”, opinó.

En uno de los puntos centrales de la nota calificó el momento como una tormenta para la institución, pero depositó confianza en la directiva que asumió el mando en enero pasado.

“Lo veo como una tormenta, que tiene que capear esta gente. No creo que pase por lo económico, no es económico. Tengo fe en que (Blas Reguera) va a ser un excelente presidente. Así nomas luego se empiezan los primeros seis meses”, cerró Pettengill.

