El saludo entre Alderete y Gómez previo al Sunderland vs. Brighton

El Sunderland está recibiendo al Brighton en el Stadium of Light, por una nueva jornada de la Premier League. En el equipo local arrancó de titular Omar Alderete, figura de la Selección Paraguaya, y en el conjunto visitante también comenzó el juego Diego Gómez, otro emblema de la Albirroja.

Poco antes del cotejo, mientras los jugadores realizaban los trabajos precompetitivos, se produjo el encuentro de los futbolistas guaraníes que fue captado por las cámaras.

Omar Alderete y Diego Gómez mantuvieron una breve conversación, con abrazo y apretón de manos incluidos. Además de lo anterior, a ambos se los vio sonriendo, evidenciando así la buena relación de los integrantes de la Selección Paraguaya, que este sábado fueron rivales.