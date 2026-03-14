Gómez se queda con el duelo ante Alderete

Este sábado, el Brighton sumó tres puntos en su visita al Sunderland, por la 30ª fecha de la Premier League. Este duelo captó la atención de la afición futbolera guaraní porque se entrenaron dos integrantes de la Selección Paraguaya: Omar Alderete y Diego Gómez.

De los dos, el que salió airoso fue el volante ofensivo visitante ya que se equipo ganó con el solitario tanto del gambiano Yankuba Minteh, a los 58’ del encuentro disputado en el Stadium of Light.

Omar Alderete completó el choque, pero Diego Gómez, que fue amonestado a los 52’, fue reemplazado por Joel Veltman, en la parte final del partido, cuando se jugaba el cuarto minuto de adición.

Antes del lance, se observó el saludo de Omar Aldete y Diego Gómez, dos integrantes de la Selección Paraguaya que este sábado fueron rivales.

