14 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gómez se queda con el duelo ante Alderete

El Brighton, donde milita el paraguayo Diego Gómez, se impuso este sábado por 0-1 en condición de visitante frente al Sunderland, del también albirrojo Omar Alderete, en una nueva jornada de la Premier League.

Marzo 14, 2026 02:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez felicita a su compañero Yankuba Minteh por el gol.

Foto: Gentileza - Brighton

Este sábado, el Brighton sumó tres puntos en su visita al Sunderland, por la 30ª fecha de la Premier League. Este duelo captó la atención de la afición futbolera guaraní porque se entrenaron dos integrantes de la Selección Paraguaya: Omar Alderete y Diego Gómez.

De los dos, el que salió airoso fue el volante ofensivo visitante ya que se equipo ganó con el solitario tanto del gambiano Yankuba Minteh, a los 58’ del encuentro disputado en el Stadium of Light.

Omar Alderete completó el choque, pero Diego Gómez, que fue amonestado a los 52’, fue reemplazado por Joel Veltman, en la parte final del partido, cuando se jugaba el cuarto minuto de adición.

Antes del lance, se observó el saludo de Omar Aldete y Diego Gómez, dos integrantes de la Selección Paraguaya que este sábado fueron rivales.

Omar Alderete Diego Gómez Sunderland Brighton Premier League
Redacción D10
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