Miguel Almirón brilla en la MLS

En una tarde magistral en el Mercedes-Benz Stadium, el astro paraguayo Miguel Almirón recordó por qué es el hijo pródigo de Georgia, al liderar al Atlanta United a una contundente victoria por 3-1 frente al Philadelphia Union, en la cuarta jornada de la MLS de los Estados Unidos.

El mediapunta paraguayo firmó un hat-trick de asistencias, sirviendo los balones para los tantos de Emmanuel Latte Lath, Tomás Jacob y Aleksei Miranchuk.

Con esta actuación de “10”, Almirón no solo le dio al equipo su primer triunfo oficial de la temporada 2026, sino que también se consagró como el máximo asistidor histórico del club en temporada regular de la MLS, alcanzando las 38 asistencias.

Bajo la dirección técnica de Gerardo “Tata” Martino, quien también vive su segunda etapa en el club, el conjunto de las “Cinco Banderas” logró romper una racha negativa de tres derrotas consecutivas.

Este triunfo representa un alivio vital para el proyecto de Atlanta en este 2026 y reafirma que, cuando Almirón brilla, el equipo recupera su estatus de contendiente en la liga norteamericana.

Matías Galarza también fue titular en el equipo georgiano, que marcha en el décimo lugar de la tabla, liderada por New York City con 10 puntos.