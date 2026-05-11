11 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

River Plate sufre para eliminar a San Lorenzo de Orlando Gill

River Plate tuvo que recurrir a los penales para eliminar a San Lorenzo de Orlando Gill que desvió dos penales pero no recibió la efectividad de sus compañeros en la tanda.

Mayo 11, 2026 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
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River Plate avanzó a cuartos de final del Apertura argentino.

River Plate logró este domingo una sufrida clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura argentino al imponerse por 4-3 en la tanda de penaltis a San Lorenzo después del empate a dos goles en 120 minutos de juego en el estadio Monumental.

En la siguiente fase del campeonato, el equipo Millonario se medirá con Gimnasia y Esgrima de La Plata, que también este domingo en condición de visitante derrotó por 0-1 a Vélez Sarsfield con gol de pena máxima de Marcelo Torres en el último encuentro de los octavos de final.

River tuvo en el colombiano Juan Fernando Quintero a su jugador decisivo, ya que dio la asistencia para el primer gol del equipo, anotado por Marcos Acuña en el minuto 55, marcó el del empate 2-2 en el minuto 120 e hizo efectivo el primer disparo desde los 12 pasos.

Entre tanto, el joven portero de 22 años Santiago Beltrán fue el héroe riverplatense ya que paró dos de los seis penaltis cobrados por San Lorenzo de Almargo.

El Ciclón propuso un partido con buena estrategia y guapeó con diez hombres desde los 31 minutos por la expulsión de Matías Reali, pero no supo manejar las dos veces que estuvo en ventaja en el marcador, primero con Rodrigo Auzmendi (minuto 37) y después con Fabricio López (minuto 94).

Después, en la tanda de penales, tampoco pudo sacar provecho de las dos oportunidades que tuvo para ganar cuando iba en ventaja 3-1.

En la otra serie de cuartos de final se cruzarán Rosario Central, que este domingo derrotó por 3-1 a Independiente con otra actuación estelar de Ángel Di María, y Racing Club, que venció a domicilio por 0-1 a Estudiantes de La Plata con tanto De Santiago Sosa.

Tras las series de octavos disputadas el sábado, Belgrano de Córdoba -que eliminó a Talleres en el clásico cordobés-, se enfrentará a Unión de Santa Fe, que se impuso en Mendoza por 1-2 ante Independiente Rivadavia, mientras que Argentinos Juniors, que se impuso por 2-0 ante Lanús, se medirá con Huracán, que dio el golpe en la Bombonera y venció por 2-3 a Boca Juniors.

Las series de cuartos de final se disputarán entre martes y miércoles, mientras que las semifinales quedaron programadas para sábado y domingo próximos.

Resultados de los octavos de final:

Sábado 9: Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba, Boca Juniors 2-3 Huracán, Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors 2-0 Lanús.

Domingo 10: Rosario Central 3-1 Independiente, Estudiantes de La Plata 0-1 Racing Club, River Plate 2 (4)-2 (3) San Lorenzo y Vélez Sarsfield 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata. EFE

River Plate Orlando Gill San Lorenzo
Redacción D10
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