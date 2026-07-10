10 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Fernando Román se suma a la lista de paraguayos en Defensa y Justicia

El defensa paraguayo Fernando Román fue anunciado como nueva incorporación de Defensa y Justicia de Argentina.

Julio 10, 2026 09:31 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fernando Román firmando su contrato con Defensa y Justicia.

Prensa Defensa y Justicia

El defensor paraguayo Fernando Román fue anunciado como nuevo jugador de Defensa y Justicia, equipo que milita en la Primera División del fútbol argentino.

El zaguero, de amplia trayectoria en el fútbol paraguayo tras vestir las camisetas de Libertad, Cerro Porteño, Olimpia y Nacional, afrontará un nuevo desafío en el exterior luego de su reciente paso por Aldosivi de Mar del Plata.

Con su incorporación, Román buscará aportar experiencia y solidez defensiva al conjunto de Florencio Varela, que suma al paraguayo como una de sus nuevas caras para la temporada del fútbol argentino.

En Defensa, Fernando Román compartirá vestuario con otros compatriotas como es el caso de Héctor David Martínez y Darío Cáceres.

Fernando Román Defensa y Justicia Paraguayos en el exterior
Redacción D10
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