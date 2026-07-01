Atalanta se fija en Maurício

El gran rendimiento de Maurício en la histórica eliminación de Alemania no solo desató la euforia de los hinchas paraguayos, sino que puede estar acelerando otro negocio en el mercado de pases. El Palmeiras de Brasil, club donde el brasileño nacionalizado paraguayo es reserva, está recibiendo una oferta importante del Atalanta de la Serie A de Italia.

Sería, según Bnews, unos 18 millones de euros los que el equipo italiano oferta por el jugado que viene defendiendo a la Albirroja en el Mundial. A Palmeiras, la oferta, que todavía no es oficial pero que se haría con el correr de los días, le parece muy interesante, por lo que aguarda una comunicación al respecto.

La vidriera de la Copa del Mundo elevó las cifras a niveles millonarios y los jugadores paraguayos no son la excepción.