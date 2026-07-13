Adam Bareiro es baja y puede reemplazarlo Romero

El delantero paraguayo Adam Bareiro sumó una nueva baja para Boca Juniors, al confirmarse que quedó descartado para el duelo de este jueves ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El atacante compatriota de 29 años no logró dejar atrás un severo doble desgarro que arrastra desde mediados de mayo y, pese a haber realizado trabajos intensivos de recuperación durante los 62 días que dura el receso por el Mundial, todavía no consiguió entrenar a la par del plantel de Rodolfo Arruabarrena.

Ante la ausencia del paraguayo para el compromiso en Rosario, Boca cuenta con alternativas en el banco como el también compatriota Ángel Romero, quien ha tenido pocas opciones para ser titular desde que llegó a la institución argentina.