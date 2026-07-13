Los paraguayos del Palmeiras volvieron a los entrenamientos

El Palmeiras de Brasil retomó sus entrenamientos con tres caras muy celebradas por la afición paraguaya: Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. Los futbolistas albirrojos se reintegraron al plantel tras gozar de una semana de descanso luego de su participación en el Mundial, donde la Selección Paraguaya firmó una campaña destacada al eliminar a Alemania en dieciseisavos de final y caer en octavos ante Francia. El equipo ya se enfoca en la reanudación de las competencias bajo el mando de Abel Ferreira.

El mediocampista Mauricio, autor de un gol en el torneo, expresó su enorme felicidad por cumplir el sueño de todo futbolista: “Fue un sueño vivenciar una Copa del Mundo realmente, un momento único en mi vida y que va a quedar marcado para siempre”, aseguró. El volante destacó la valentía del combinado nacional y aseguró que “en ningún momento nos abatimos o nos dejamos caer, entonces fue un aprendizaje muy grande”.

Sobre la histórica tanda de penales contra Alemania, Mauricio reveló la tremenda presión que sintió al patear el primer tiro ante una leyenda como Manuel Neuer. “Yo estaba muy concentrado, muy convencido de lo que iba a hacer y gracias a Dios fui bendecido. Después fue una explosión de sentimientos, de emoción, un alivio muy grande”. También elogió a sus compañeros, señalando que “Gómez también pateó superbien, nuestros ejecutores estuvieron bien y conseguimos esa clasificación histórica”.

Tras recargar energías con unos días libres, el trío paraguayo ya se enfoca en el exigente segundo semestre con el Verdão, que marcha líder del Brasileirão y compite en la Libertadores y la Copa de Brasil.