10 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

César Farías confía en recuperar la mejor versión de Sergio Díaz

César Farías, técnico de Barcelona de Guayaquil, explicó los motivos que lo llevaron a solicitar los servicios del futbolista paraguayo Sergio Díaz.

Julio 10, 2026 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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César Farías, entrenador venezolano de Barcelona de Guayaquil.

El entrenador de Barcelona de Guayaquil César Farías se refirió a la incorporación de Sergio Díaz en una entrevista con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, donde destacó las condiciones del futbolista paraguayo y expresó su confianza en que pueda relanzar su carrera en el equipo ecuatoriano.

El estratega recordó el rendimiento que tuvo el ofensivo bajo su dirección en Cerro Porteño en el 2016 y aseguró que espera volver a contar con esa versión del jugador. “Sergio Díaz conmigo tuvo un alto rendimiento y ahora, si pasa todas las pruebas médicas, jugará con nosotros”, afirmó.

Farías fue claro al señalar que la calidad del atacante nunca estuvo en duda, aunque remarcó que será fundamental ponerlo a punto desde el aspecto físico. “Su talento no se puede discutir, ahora hay que ponerlo bien físicamente”, sostuvo.

Además, consideró que las expectativas generadas alrededor de Sergio Díaz pudieron haber influido en su trayectoria, aunque confía en que esta nueva etapa le permitirá reencontrarse con su mejor nivel. “Se ha esperado mucho de él, pero a lo mejor no ha podido encontrar su lugar en el mundo”, manifestó.

Finalmente, el técnico dejó en claro cuál es su objetivo con el futbolista paraguayo. “Aquí le vamos a dar toda la confianza y poder devolverle a la Selección Paraguaya un jugador de mucha categoría”, concluyó Farías.

César Farías Sergio Díaz Barcelona
Redacción D10
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