09 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Fabrizio Peralta sufre grave lesión de rodilla y ya fue operado en Brasil

Fabrizio Peralta regresó a Cruzeiro tras su préstamo en Cerro Porteño y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras una grave lesión en la rodilla.

Julio 9, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabrizio Peralta

Fabrizio Peralta, mediocampista.

Foto: Gentileza - Serie Río de la Plata

El mediocampista paraguayo Fabrizio Peralta, de 23 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha, según confirmó este jueves el Cruzeiro mediante un parte médico oficial.

El futbolista fue intervenido quirúrgicamente el miércoles en el Hospital Orizonti de Belo Horizonte. La operación estuvo a cargo del equipo médico del conjunto brasileño y se desarrolló con éxito.

En los próximos días, Peralta iniciará su proceso de rehabilitación en la Toca da Raposa II, complejo donde funciona el Departamento de Salud y Rendimiento del Cruzeiro, con el objetivo de comenzar su recuperación.

El volante paraguayo viene de jugar la temporada pasada a préstamo en Cerro Porteño, donde disputó 30 partidos, fue titular en siete oportunidades y aportó dos asistencias.

Cruzeiro no informó el origen de la lesión de Peralta, si fue ocasionada a su regreso al equipo brasileño, en Cerro Porteño u otras circunstancias. Lo cierto y concreto es que ya fue operado y le espera una larga recuperación.

Tras finalizar su cesión con el club azulgrana, Peralta regresó al Cruzeiro, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. La lesión representa un duro revés para el futbolista, que ahora afrontará un largo proceso de recuperación antes de volver a las canchas.

Fabrizio Peralta Cerro Porteño Cruzeiro
Redacción D10
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