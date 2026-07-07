El gigante europeo que tiene en la mira a Orlando Gill

El arquero paraguayo Orlando Gill vuelve a estar en el radar del fútbol europeo. Según una información publicada por BBC Sport, el Manchester United está muy interesado en incorporar al guardameta de San Lorenzo de Argentina, de 26 años, de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con el reporte, el histórico club inglés siguió de cerca el rendimiento del portero albirrojo en la Copa del Mundo y analiza avanzar con una oferta en el actual mercado de fichajes.

Por su parte, San Lorenzo estaría dispuesto a negociar la transferencia de Gill por una cifra que oscilaría entre 5 y 8 millones de euros, monto que podría convertir la operación en una de las ventas más importantes del club argentino en los últimos años.

El interés del Manchester United llega después del gran momento que atraviesa el guardameta paraguayo, quien se consolidó como una de las figuras del conjunto albirrojo en la Copa del Mundo y ha despertado el interés de varios equipos del exterior gracias a sus destacadas actuaciones.

De concretarse la operación, Orlando Gill daría un salto de enorme magnitud en su carrera al desembarcar en uno de los clubes más importantes de la Premier League y del fútbol mundial.