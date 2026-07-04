Carlos González y Hugo Quintana convierten para Independiente del Valle

El centrocampista paraguayo Hugo Quintana debutó este viernes con gol en el Independiente del Valle ecuatoriano, que goleó por 4-0 al Manta en el partido que reanuda la primera división de Ecuador, donde el club negriazul es líder.

Quintana ingresó al minuto 76 del encuentro y, cuatro minutos después, anotó su primer gol en Ecuador, en el partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga Pro.

Su compatriota Carlos González abrió la ruta de la victoria, mientras que los ecuatorianos Ronald Briones y el juvenil Edwin Quintero hicieron los otros tantos.

Durante el primer tiempo, el Manta, colista del torneo, impidió que el cuadro del Valle le anotase más goles, incluso el porte Félix Zambrano le atajó un penalti al centrocampista Jhegson Méndez.

El Manta jugó con un hombre menos, desde el minuto 62, por la expulsión del defensa Mateo Ortiz y, en 12 minutos ,el Independiente del Valle lo bañó de goles para ampliar su liderato con 40 puntos, con 13 unidades sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca, que tienen 27 enteros cada uno.

La decimoséptima fecha continuará este sábado con los partidos Libertad-Leones del Norte y Barcelona-Deportivo Cuenca. EFE