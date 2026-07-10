10 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Sergio Díaz seguirá su carrera en Barcelona

Sergio Díaz, desvinculado de Sportivo Luqueño y con pasado en el Real Madrid, buscará relanzar su carrera en Barcelona.

Julio 10, 2026 12:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sergio Díaz ya emprendió vuelo con destino a Ecuador para sumarse a Barcelona.

El mediocampista ofensivo paraguayo Sergio Díaz, desvinculado de Sportivo Luqueño por bajo redimiendo, tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Barcelona de Guayaquil, Ecuador, por las próximas dos temporadas.

El futbolista llega a Barcelona de Ecuador en condición de libre, luego de finalizar su vínculo con Sportivo Luqueño, y firmará un contrato por dos años con su nuevo club.

En Barcelona se reencontrará con el entrenador venezolano César Farías, que ya lo dirigió en el 2016 en Cerro Porteño y que fue parte fundamental para su llegada al equipo ecuatoriano.

Con este paso, Díaz afrontará un nuevo desafío en su carrera, con el objetivo de aportar su talento y experiencia en el frente de ataque, buscando consolidarse como una de las piezas importantes de uno de los planteles más grandes de Ecuador.

Sergio Díaz buscará relanzar su carrera a sus 28 años tras estas últimas temporadas merodeando en el fútbol profesional con más penas que glorias.

Barcelona de Guayaquil será el octavo club en la carrera de Sergio Díaz. Anteriormente jugó para Cerro Porteño, Real Madrid Castilla, Lugo de España, Corinthians, América de México, Panetolikos de Grecia y Sportivo Luqueño.

Sergio Díaz Barcelona Luqueño
Redacción D10
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