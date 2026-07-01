El mundialista paraguayo que quiere Racing

La Albirroja sigue haciendo historia, y uno de los principales responsables de este tremendo momento es, sin dudas, Matías Galarza. El mediocampista paraguayo la está rompiendo: fue clave en la fase de grupos anotando el gol del triunfo ante Turquía (donde terminó como la figura del partido) y se mandó un partidazo jugando los 120 minutos en la histórica eliminación a Alemania, pateando con una jerarquía envidiable su penal frente al mismísimo Manuel Neuer.

Sin embargo, increíblemente, este nivel superlativo parece no hacer mella en la directiva de River Plate de Argentina ni en los planes de su director técnico, Eduardo “Chacho” Coudet. A pesar de que el paraguayo atraviesa el mejor momento de su carrera futbolística, en Núñez se mantienen firmes en la postura que tenían antes del inicio del torneo ecuménico: quieren venderlo sí o sí. Para el cuerpo técnico del “Chacho”, Galarza sigue en la lista de los “borrados” y no hay intenciones de reincorporarlo al plantel principal para la segunda mitad del año. Para la dirigencia argentina, las descollantes actuaciones de Matías en la Copa del Mundo solo sirven para una cosa: inflar su cotización.

Cabe recordar que Galarza llegó a River a mediados de 2025 procedente de Talleres de Córdoba, firmando un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2028. En su primer ciclo con el Millonario sumó apenas 14 partidos y, tras un paso irregular, fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS, equipo que finalmente decidió no hacer uso de la opción de compra.