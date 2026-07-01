01 jul. 2026
Paraguayos en el Exterior

El mundialista paraguayo que quiere Racing

Un jugador de la Albirroja interesa al Racing de Avellaneda en este mercado de pases.

Julio 01, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
alemania-paraguay.-getty.webp

Matías Galarza (i) jugó un gran partido ante Alemania.

La Albirroja sigue haciendo historia, y uno de los principales responsables de este tremendo momento es, sin dudas, Matías Galarza. El mediocampista paraguayo la está rompiendo: fue clave en la fase de grupos anotando el gol del triunfo ante Turquía (donde terminó como la figura del partido) y se mandó un partidazo jugando los 120 minutos en la histórica eliminación a Alemania, pateando con una jerarquía envidiable su penal frente al mismísimo Manuel Neuer.

Sin embargo, increíblemente, este nivel superlativo parece no hacer mella en la directiva de River Plate de Argentina ni en los planes de su director técnico, Eduardo “Chacho” Coudet. A pesar de que el paraguayo atraviesa el mejor momento de su carrera futbolística, en Núñez se mantienen firmes en la postura que tenían antes del inicio del torneo ecuménico: quieren venderlo sí o sí. Para el cuerpo técnico del “Chacho”, Galarza sigue en la lista de los “borrados” y no hay intenciones de reincorporarlo al plantel principal para la segunda mitad del año. Para la dirigencia argentina, las descollantes actuaciones de Matías en la Copa del Mundo solo sirven para una cosa: inflar su cotización.

Cabe recordar que Galarza llegó a River a mediados de 2025 procedente de Talleres de Córdoba, firmando un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2028. En su primer ciclo con el Millonario sumó apenas 14 partidos y, tras un paso irregular, fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS, equipo que finalmente decidió no hacer uso de la opción de compra.

Paraguay Matías Galarza Mundial FIFA 2026 Racing
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sebastián Zaracho
Paraguayos en el Exterior
Rosario Central presenta a Sebastián Zaracho
El defensa Sebastián Zaracho fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rosario Central.
Junio 09, 2026 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Clever Ferreira
Paraguayos en el Exterior
La mayor transferencia en la historia de Ameliano
El Sportivo Ameliano podría concretar “la mayor transferencia en la historia” en caso de cerrarse la venta de Clever Ferreira a Atlético Tucumán.
Junio 08, 2026 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
lcc.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lucas Romero podría cambiar de aires
Lucas Romero, mediocampista de Recoleta a préstamo en la Universidad de Chile, podría emigrar al fútbol mexicano buscando mayor continuidad.
Junio 08, 2026 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
HKJ21b2WAAAicX2.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Lucas Romero para la U de Chile
El mediocampista Lucas Romero convirtió un golazo en el empate de la Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Copa de la Liga en Chile.
Junio 08, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
DG.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego González ya trabaja en Santos Laguna
El paraguayo Diego González, nuevo jugador del Santos Laguna, se moviliza de cara al Apertura mexicano.
Junio 04, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay en México 86_méxico 86_ Julio César Romero, "Romerito", el crack de aquel equipo.
Paraguayos en el Exterior
Fluminense en el Mundial: De Romerito a Canobbio
El delantero uruguayo Agustín Canobbio es el primer mundialista jugador del Fluminense en 40 años, tras haber ido el paraguayo Julio César Romero en México 1986.
Junio 03, 2026 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más