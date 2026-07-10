Farías confirma la llegada de Sergio Díaz a Barcelona: “Su talento no se puede discutir”

El entrenador de Barcelona de Ecuador, César Farías, se refirió a la inminente incorporación del delantero paraguayo Sergio Díaz, quien está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del conjunto ecuatoriano, a la espera de superar los exámenes médicos.

El estratega venezolano recordó que ya dirigió al atacante durante su etapa en Cerro Porteño y destacó el rendimiento que mostró bajo su conducción."Sergio Díaz conmigo tuvo un alto rendimiento y ahora, si pasa todas las pruebas médicas, jugará con nosotros”, afirmó Farías.

El técnico también elogió las condiciones futbolísticas del paraguayo, aunque remarcó que el principal desafío será llevarlo a su mejor condición física para que pueda explotar todo su potencial. “Su talento no se puede discutir, ahora hay que ponerlo bien físicamente”, expresó.

Farías además valoró el presente que tuvo Díaz en Sportivo Luqueño antes de dar el salto al fútbol ecuatoriano, aunque señaló que el objetivo de Barcelona será potenciar aún más su rendimiento. “Ahora en Luqueño, en un club chico, le fue bien a Sergio. Nosotros le queremos poner bien desde lo físico”, concluyó.

De no surgir inconvenientes en la revisión médica, Sergio Díaz se convertirá en nuevo refuerzo de Barcelona de Ecuador, donde volverá a estar bajo las órdenes de un entrenador que ya conoce de cerca sus cualidades y confía en que pueda recuperar su mejor versión.