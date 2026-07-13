13 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Se define el futuro de Guillermo Paiva

Guillermo Paiva tiene una oferta concreta de un club importante del continente, pero existe una traba.

Julio 13, 2026 12:24 p. m.
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Guillermo Paiva, delantero paraguayo del Junior.

Foto: Gentileza.

El futuro de Guillermo Paiva podría estar lejos de Barranquilla. El delantero paraguayo, una de las piezas importantes del Junior desde su llegada al fútbol colombiano, despertó el interés del América de Cali, que ya presentó una oferta formal para quedarse con sus servicios de cara al segundo semestre.

Sin embargo, la negociación tiene un obstáculo importante. Mientras América pretende incorporar al atacante mediante un préstamo, la postura del Junior es clara: solo aceptará desprenderse del futbolista a través de una venta definitiva.

Así lo confirmó Regis Marques, representante del atacante paraguayo, quien explicó que las conversaciones avanzan, aunque la diferencia en la modalidad del traspaso impide que exista un acuerdo.

“Recibimos una propuesta de un club importante, a nosotros nos parece bien, el único inconveniente es que buscamos una compra definitiva, no un préstamo”, manifestó el agente en conversación con Urbana Sports.

El interés del América de Cali refleja el buen momento que atraviesa Paiva en el fútbol colombiano. El ex delantero de Olimpia se consolidó en Junior y sus actuaciones volvieron a ponerlo en el radar de otros clubes importantes de la liga.

Junior de Barranquilla, que a finales del año apsado adquirió el 60% de los derechos económicos del delantero y le firmó un contrato por tres temporadas, considera que una transferencia definitiva es la mejor alternativa tanto en lo deportivo como en lo económico.

Guillermo Paiva Junior América de Cali
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