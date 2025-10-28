Rieder planifica con José Arrúa el 2026

Sorpresivamente, José Arrúa, DT del equipo, no asistió a la conferencia de prensa. Sobre esa ausencia, Rieder señaló que ”no hay tiempo que perder”. “Estamos muy contentos por la victoria; ya estábamos planificando lo que será el 2026. Esta clase de partidos dan la pauta de qué decisiones se deben tomar para seguir creciendo”, dijo Rieder, confirmando su apuesta por Arrúa.

También fue abordado acerca de la continuidad de Néstor Camacho, señalando sobre este punto que “todo está bien encaminado”.