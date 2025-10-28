28 oct. 2025

Rieder planifica con José Arrúa el 2026

El presidente de Trinidense, Norman Rieder, en contacto con Fútbol a lo Grande, manifestó su satisfacción por el trabajo del equipo y el cuerpo técnico en la remontada 2-1 ante el 2 de Mayo por la fecha 18 del torneo Clausura.

Octubre 28, 2025 07:10 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense_63860561.jfif

Alegría. El vestuario de Trinidense después del triunfo 2-1.

Sorpresivamente, José Arrúa, DT del equipo, no asistió a la conferencia de prensa. Sobre esa ausencia, Rieder señaló que ”no hay tiempo que perder”. “Estamos muy contentos por la victoria; ya estábamos planificando lo que será el 2026. Esta clase de partidos dan la pauta de qué decisiones se deben tomar para seguir creciendo”, dijo Rieder, confirmando su apuesta por Arrúa.

También fue abordado acerca de la continuidad de Néstor Camacho, señalando sobre este punto que “todo está bien encaminado”.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan Falcón_63860564.jfif
Recoleta
Falcón: “La confianza está por sobre todo”
Juan Falcón, el atacante de Recoleta, fue la gran figura en el agónico empate de su equipo 2-2 ante Libertad, en el duelo correspondiente a la fecha 18 del Clausura 2025.
Octubre 28, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_3912_3_63848803.JPG
Olimpia
A tres puntos de la Sudamericana
Olimpia está muy cerca de conseguir un premio consuelo.
Octubre 28, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
nnota.JPG
Torneo Clausura
Cerro Porteño triunfa y sigue prendido
Cerro Porteño cumplió, tumbando a Nacional de visita en Barrio Obrero, logrando una victoria clave para no perder pisada al líder Guaraní.
Octubre 27, 2025 09:54 p. m.
General Caballero.jpg
Torneo Clausura
General Caballero inicia su despedida con goleada
Con goles de Teo Arce (en dos ocasiones), Clementino González y Osmar Giménez, el General Caballero de Mallorquín goleó 4-1 a Ameliano.
Octubre 27, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano General Caballero JLM
Fútbol Paraguayo
Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM: Paso a paso
Sportivo Ameliano y General Caballero JLM dan continuidad a la 18ª fecha del Torneo Clausura, en Villeta.
Octubre 27, 2025 04:57 p. m.
 · 
Redacción D10
basquet
Básquetbol
Bronce y clasificación de las albirrojas U17
La Selección Paraguaya femenina Sub 17 cumplió con el objetivo de obtener una medalla y la clasificación al FIBA AmeriCup Sub 18 femenino 2026, tras obtener el bronce en el marco del Sudamericano Sub 17 que se jugó en Luque.
Octubre 27, 2025 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más