18 dic. 2025
Otros Deportes

El tenis de mesa cerró su calendario con el Clausura Ítalo

La competencia marcó el fin de temporada de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM).

Diciembre 18, 2025 01:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Tenis de mesa

Los competidores cerraron el año con el Ítalo Clausura.

Gentileza

El Estadio de la FPTM el Torneo Clausura Italo – FPTM tuvo como cierre de las actividades 2025 de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa.

El evento que vivió su quinta edición se extendió durante toda la jornada en el Estadio FPTM y tuvo como campeones a: Axel Bertolo, José Fernández, Jesús Formigli, Rafael Mieres, Noé Escobar, Fran Estigarribia, Rafael Ugarte, Nicolás Ayala/Fernando Acuña, Federico Toledo/Samuel Ibáñez y Steffen Mavrikos/Michael Eckelhart.

La competencia contó con las representaciones del Salesiano, Lapacho, Spin, Sajonia, 12 de Junio de Villa Hayes, Encarnación, Team Guai y Club Nippo Amambay.

Tenis de mesa
Redacción D10
