El tenis de mesa cerró su calendario con el Clausura Ítalo

El Estadio de la FPTM el Torneo Clausura Italo – FPTM tuvo como cierre de las actividades 2025 de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa.

El evento que vivió su quinta edición se extendió durante toda la jornada en el Estadio FPTM y tuvo como campeones a: Axel Bertolo, José Fernández, Jesús Formigli, Rafael Mieres, Noé Escobar, Fran Estigarribia, Rafael Ugarte, Nicolás Ayala/Fernando Acuña, Federico Toledo/Samuel Ibáñez y Steffen Mavrikos/Michael Eckelhart.

La competencia contó con las representaciones del Salesiano, Lapacho, Spin, Sajonia, 12 de Junio de Villa Hayes, Encarnación, Team Guai y Club Nippo Amambay.