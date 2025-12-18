Surgen campeones del Nacional de Remo 2025

En la bahía de Asunción se disputó el Campeonato Nacional de Remo 2025, que marcó el cierre de temporada de la Federación Paraguaya de Remo.

Los clubes Deportivo Sajonia, CNR El Mbiguá y la Escuela Paraguayo Alemán fueron los vencedores de la presenta temporada.

La competencia consagró al Sajonia en la categoría Activa, quedando a 5 puntos de su escolta el Mbigua, venciendo en ambas ramas.

En el Máster de la rama femenina, el Alemán fue el ganador, mientras que en masculino quedó segundo, por detrás del Sajonia. El Mbiguá se llevó los laureles en las categorías Sénior y Novicio.

La Federación Paraguaya de Remo cierra una importante temporada ya que a nivel internacional destacó en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 y en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, siendo la modalidad que logró más preseas para el Team Paraguay.