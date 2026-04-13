Remontada épica de la mano de Carlos González

En una jornada vibrante para el fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle logró consolidar su posición en la cima de la tabla tras una remontada heroica frente a Deportivo Cuenca. El conjunto de los “Rayados” demostró su jerarquía al revertir un marcador adverso y terminar imponiéndose 2-3, sumando tres puntos vitales que los mantienen como únicos líderes del certamen luego de ocho fechas disputadas.

La gran figura de la victoria fue el delantero paraguayo Carlos “Cocoliso” González, quien reafirmó su excelente momento tras su reciente llegada al club. El atacante guaraní no solo fue el encargado de igualar el marcador, alcanzando así su segundo gol en apenas seis partidos, sino que también se convirtió en el eje del ataque para facilitar el tanto de la victoria anotado por Matías Perelló.

Con esta actuación, González se posiciona como una pieza inamovible en el esquema de Independiente, aportando la experiencia y el olfato goleador necesarios para que el equipo mantenga su invicto y el liderato absoluto.