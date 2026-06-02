02 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

El mundialista que está en el mira del América de México

Un delantero de la Selección Paraguaya figura en el interés de América, el tradicional club mexicano donde varios paraguayos jugaron antes.

Junio 02, 2026 05:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Alex Arce

Alex Arce (c) podría cambiar de equipo.

El notable nivel de Alex Arce sigue haciendo ruido a nivel continental y las ofertas pesadas no tardan en aparecer. Según un informe del portal mexicano Nacionfutbol.com, el prestigioso Club América de México tiene en carpeta al delantero paraguayo para romper el mercado de pases veraniego y reforzar su ataque de cara a la exigente temporada que se viene en la Liga M, tras el Mundial.

El atacante de la Albirroja, de un presente fantástico gracias a su tremenda efectividad en la Copa Libertadores (donde es el goleador), despertó el interés de las “Águilas”, que buscan un artillero de jerarquía internacional con urgencia. Arce requiere una negociación importante debido a su alta cotización actual, además que de dependiendo del Mundial la misma puede subir.

La directiva azulcrema ya habría iniciado los primeros sondeos para conocer las condiciones del compatriota, cuyo nombre pica en punta como prioridad para el cuerpo técnico mexicano. Para el ex Sportivo Ameliano representa un salto económico y deportivo enorme en su carrera, llegando a uno de los clubes más grandes y mediáticos de Norteamérica.

Alex Arce México Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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