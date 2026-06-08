Elías Alfonso: “Quería cambiar de aire y surgió la oportunidad de Rubio Ñu”

Elías Alfonso, habló este lunes en el programa Fútbol a lo Grande y expresó su satisfacción por iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

El futbolista se presentó a los entrenamientos del conjunto albiverde y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Felipe Giménez, luego de concretar su salida del Club 2 de Mayo.“Hoy me presenté en Rubio Ñu. El profe Felipe me llamó y ya quería cambiar de aire. Salí de buena forma del 2 de Mayo”, manifestó Alfonso al referirse a su llegada a la institución de Santísima Trinidad.

El jugador destacó que la comunicación directa con el entrenador fue determinante para aceptar la propuesta y afrontar este nuevo desafío. Además, dejó en claro que su salida del cuadro pedrojuanino se produjo en buenos términos, permitiéndole encarar con tranquilidad esta nueva experiencia.

Alfonso forma parte del grupo de incorporaciones que se sumaron este lunes a los trabajos de Rubio Ñu, junto a Carlos Servín, Marcelo Acosta, Rodrigo Ruiz Díaz y Sergio Fretes, en el marco de la preparación del equipo para el Clausura 2026. Con estas jugadores, el conjunto ñuense continúa reforzando su plantel con el objetivo de conformar un equipo competitivo y pelear la permanencia y además cupos a torneos internacionales.