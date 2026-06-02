02 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Tras la decepción mundialista, Lucas Romero interesa a otros chilenos

El ex Recoleta, Lucas Romero, quien no tuvo demasiados minutos en Universidad de Chile, no apareció en la lista final de Gustavo Alfaro y otros equipos del país quieren contar con él.

Junio 02, 2026 03:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucas Romero, volante paraguayo de la U de Chile.

Foto: Gentileza.

El golpazo fue doble para Lucas Romero (23 años). El ex Deportivo Recoleta se quedó fuera de la lista definitiva de 26 convocados de la Albirroja para el Mundial 2026 de Gustavo Alfaro, lo que desencadenó un efecto dominó que apura su salida de la Universidad de Chile.

En el bando de los “Azules” la decepción también es económica, ya que se frotaban las manos esperando recibir el millonario bono de la FIFA por ceder futbolistas (entre US$ 250.000 y US$ 760.000), un dinero que ahora no verán.

El volante paraguayo había llegado a Santiago como una gran promesa, pero tras la llegada del DT argentino Fernando Gago, perdió total protagonismo. En lo que va del semestre apenas suma 276 minutos en cancha, sin goles ni asistencias, una nula continuidad que le costó el puesto en la Selección y lo dejó directamente en la lista de “transferibles” para el mercado de pases chileno que acaba de abrirse.

A pesar de su mal presente, el cartel del compatriota sigue siendo atractivo en el país trasandino. Audax Italiano y Everton de Viña del Mar son los dos clubes de la Primera División de Chile que ya se mueven para rescatarlo y analizan pedir un préstamo para reforzar sus planteles de cara a la segunda mitad del año.

La dirigencia de la U de Chile no pondrá ninguna traba para negociarlo; al contrario, buscan cerrar su salida lo antes posible para liberar un cupo de extranjero y traer un refuerzo que sí sea del gusto de Gago. Para Lucas Romero, el golpe de quedar fuera del Mundial es durísimo, pero el mercado le ofrece una revancha inmediata para cambiar de aire y volver a empezar.

Lucas Romero Universidad de Chile Recoleta
Redacción D10
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