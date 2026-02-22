22 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ramón Sosa anota en la goleada del Palmeiras

El paraguayo Ramón Sosa marcó en el debut de Jhon Arias con el Palmeiras, que provocó un penal en la victoria por 4-0 sobre el Capivariano, en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

Febrero 22, 2026 10:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Ramón Sosa

Ramón Sosa anotó el cuarto gol del Palmeiras

Foto: Gentileza - Palmeiras

El extremo colombiano Jhon Arias debutó este sábado con el Palmeiras y provocó un penal en la victoria por 4-0 sobre el Capivariano, que claudicó ante el acierto de Vitor Roque, autor de dos goles, en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

El internacional cafetero, contratación estrella del equipo de São Paulo y uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol brasileño, empezó en el banquillo y saltó al césped del Arena Barueri en el minuto 78 en lugar del atacante Allan.

Para entonces el conjunto paulista ya ganaba gracias al doblete de Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis, anotado en la primera mitad del encuentro.

Bajo un tremendo aguacero, Arias tuvo tiempo para provocar un penal en el minuto 90. El potente jugador de 28 años recibió un pase en profundidad, apuró la línea de fondo y fue arrastrado por un rival dentro del área cuando intentaba recortar.

El penalti lo transformó, sin embargo, el centrocampista Andreas Pereira.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira marcó el cuarto tanto en el tiempo de adición por medio del delantero paraguayo Ramón Sosa.

El Palmeiras accede así a las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo que reúne a los mejores clubes del estado de São Paulo y que se vive con una enorme pasión en la región.

A la ronda de los cuatros mejores también se clasificó el São Paulo del técnico argentino Hernán Crespo, que este sábado superó, por 1-2, al Red Bull Bragantino en el estadio Cícero de Souza Marques, en el municipio de Bragança Paulista.

El paraguayo Damián Bobadilla y el brasileño Lucas Moura, exjugador del Tottenham inglés, anotaron para el Tricolor de Morumbí, que sigue por la senda de la recuperación tras un inicio de temporada irregular.

Este domingo se disputarán los otros dos partidos de cuartos de final del ‘Paulistão': el Santos de Neymar se medirá al Novorizontino y el Corinthians de Memphis Depay jugará con el Portuguesa.

Ramón Sosa Palmeiras
Redacción D10
