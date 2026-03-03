Julio Enciso manda a Racing a semifinales

El Racing de Estrasburgo selló su clasificación a las semifinales de la Copa de Francia tras superar al Stade de Reims por 2 a 1, con el segundo gol convertido por el paraguayo Julio Enciso, de penal, luego de haber ingresado en el minuto 61.

El conjunto dirigido por Gary O’Neil volvió a demostrar su excelente estado de forma en las competiciones de eliminación directa. Los goles de la victoria estraburguesa fueron anotados de tiro penal por el argentino Lucas Panichelli (83’) y el citado de Enciso (87’). El tanto de descuento fue obra de Patrick Zabi (90’+4).

Con este triunfo, el equipo de Alsacia mantiene vivo el sueño de levantar su cuarto trofeo de Copa, lo que no consiguen desde el año 2001, cuando otro paraguayo, José Luis Chilavert, guió al equipo a la consagración.