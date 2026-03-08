07 mar. 2026
Libertad hizo respetar La Huerta al Chanchón

Con el solitario tanto de Amín Molinas, Libertad superó por la mínima (1-0) al Sportivo Luqueño. Es el segundo triunfo al hilo del Guma que muestra señales de recuperación.

Se festeja en La Huerta. Libertad por intermedio de Amín Molinas le ganó por 1-0 a Luqueño.

Copa de Primera

Liberta ganó con lo justo al Sportivo Luqueño en la continuidad de la fecha 9 en La Huerta. El encuentro fue intenso con buen fútbol con acciones peligrosas de ida y vuelta donde el gol se hizo esperar.

Este partido marcó el debut de Pedro Sarabia al frente del Auriazul de Luque, en un estadio donde levantó un par de trofeos con el Guma en el 2014.

En cuanto al trámite, a los 5 minutos llegó la primera situación manifiesta de gol para el equipo local. Un lanzamiento de esquina encuentra bien ubicado a Álvaro Campuzano para que de cabeza desvíe el balón con destino a red pero Aguilar lo evita.

A los 11’ el Auriazul también demostró que llegó a La Huerta para llevarse los tres puntos en juego. Kevin Pereira desde fuera del área ensayó un remate potente al arco, pero encontró concentrado al guardameta gumarelo que desvió el balón al córner.

Posteriormente, Luqueño encontró la fórmula para manejar el mediosector y bloquear las acciones de los repolleros. El Auriazul llegaba con mucha comodidad a la última línea de ataque, pero le faltó precisión en la definición.

En la complementaria, las los 59’ el equipo de Arce encontró el tanto inicial por intermedio de Amín Molinas, el juvenil de 20 años, que tras la habilitación de Néstor Giménez sacó un remate sin potencia pero con dirección para vencer a Alfredo Aguilar.

