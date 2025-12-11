Racing gana y es puntero, pero Enciso no ingresa

Sin el paraguayo Julio Enciso en el cuadro titular, pero llamativamente no ingresando desde el banco, Racing de Estraburgo se impuso por 0-1 al Aberdeen de Escocia, por la fecha 5 de la Liga Conferencia, que tiene al equipo francés ubicado en el primer puesto de la tabla.

Martial Godo, a los 35 minutos, hizo el gol de la victoria del Racing, luego de un contragolpe letal del equipo francés. En el minuto 72, Ismael Doukouré desperdició un penal a favor de Racing, que pudo haber ampliado la ventaja y no haber sufrido tanto hasta el final del juego.

Enciso venía siendo no solo titular sino figura del equipo de Alsacia, pero sorpresivamente apareció en el banco y no tuvo acción. Racing está ubicado en el 8° lugar en el torneo doméstico y este domingo recibe al Lorient por la fecha 16 de la Ligue 1 francesa.