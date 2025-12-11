11 dic. 2025
Para Tonny su primer gol fue “una liberación”

Antonio Sanabria anotó su primer gol con la camiseta de Cremonese este fin de semana y ahora se prepara para enfrentar a su ex equipo, Torino.

Antonio Sanabria se estrenó como goleador del Cremonese frente a Lecce.

El delantero paraguayo de 29 años, Antonio Sanabria, marcó su primer tanto con la camiseta del Cremonese de Italia, equipo al que llegó a mitad de año procedente del Torino, precisamente el rival de este fin de semana por la fecha 15 de la Serie A.

Sanabria, entrevistado por un medio partidario a La Crema, se declaró “liberado” por haberse estrenado en el gol con su nuevo equipo, luego de haber llegado con ruido mediático al equipo dirigido por un viejo conocido suyo, Davide Nicola.

“Hacía mucho tiempo que no marcaba, así que fue una liberación. Como delanteros, vivimos para el gol, y si ayuda al equipo, mejor. Estoy muy contento, sobre todo porque mis chicas vinieron al estadio por primera vez”, dijo Sanabria refiriéndose a sus hijas, Ariana y Mía.

Reconoció que “al principio lo pasé mal” en Cremonese, a raíz de “un pequeño contratiempo con la lesión”, sin embargo, “intenté trabajar cada día para mejorar, y ahora me siento bien en ese aspecto”, refirió.

Sobre la “sorpresa” que es este inicio de temporada del Cremonese, el ex Genoa y Betis que no piensa en ese sentido, pues “solo tenemos que seguir trabajando y mirar hacia adelante, pensando en el próximo partido, que siempre es el más importante”.

Sobre su ex equipo, al que enfrentará este sábado desde las 11:00, Sanabria refirió que se encuentra en una “situación muy delicada”. Recordó que en su tiempo en el Torino “sin duda salimos de situaciones como esta manteniéndonos unidos y centrados en el mismo objetivo”. Sin embargo, este sábado puede ser perfectamente el verdugo de su ex club.

Finalmente, luego de asegurar que el mejor Sanabria aun está por venir, habló sobre sus compañeros en el ataque del Cremonese, Jamie Vardy Duvan Zapata. “Duvan es un delantero muy físico, Jamie ataca con más profundidad: intento aprender de ambos. Es un placer entrenar con jugadores tan importantes”, aseguró el paraguayo.

