Junior Alonso: “No habrá renovación”

El defensa paraguayo Junior Alonso dejará este fin de año el Atlético Mineiro de Brasil.

Junior Alonso, defensa que dejará el Mineiro a término de temporada.

El defensor paraguayo Junior Alonso disputó como capitán de equipo dos finales continentales con el Atlético Mineiro en el último año, las dos perdidas, pero aun así no seguirá en el equipo al término de su contrato, según dio a entender en la prensa brasileña.

Alonso reveló que la directiva del Gallo no se puso en contacto con él para hacerle alguna oferta para renovar su contrato, por lo que el paraguayo tomó el mensaje: “Es una señal de que no habrá renovación”.

El paraguayo fue siempre un pilar del equipo de Belo Horizonte (que debe enfrentar a Olimpia en un amistoso en enero), con el que consiguió el triplete de títulos en el año 2021, antes de que fuera transferido al Krasnodar ruso. Volvió al club después y, ya siendo capitán, disputó las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2026, con derrotas ante Botafogo y Racing respectivamente.

Alonso, con el Mundial en el horizonte y 32 años, sigue siendo muy bien valorado en el mercado de pases, por lo que un club de nivel importante no le faltará para la próxima campaña.

Más contenido de esta sección
gustavo gómez_63896813.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez en el equipo ideal de la Copa Libertadores
El defensor Gustavo Gómez es el único futbolista paraguayo que aparece en el Equipo Ideal oficial de la Conmebol Libertadores que finalizó el fin de semana pasado.
Diciembre 02, 2025 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Romero_61102147.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lucas Romero: “Garra, como todo paraguayo”
El volante de Deportivo Recoleta suena como refuerzo de la Universidad de Chile. Fue entrevistado por un medio chileno y esto fue lo dijo de su juego y de sus expectativas con respecto a emigrar hacia los Andes.
Noviembre 28, 2025 02:52 p. m.
 · 
Redacción D10
matias.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo ofrecido a un grande brasileño, pero que no entusiasma
El São Paulo de Brasil, donde milita el volante paraguayo Damián Bobadilla, está hurgando en el mercado de fichajes para la próxima temporada, y uno de los nombres que ha sonado en su agenda en las últimas horas es el de otro paraguayo: Matías Rojas. Medios brasileños dan cuenta no tanto del interés del equipo dirigido por Hernán Crespo, sino de que fue ofrecido a la institución paulista.
Noviembre 28, 2025 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Paraguayos en el Exterior
Manchester United cedería a Diego León
El lateral paraguayo Diego León sería cedido al Niza, club de la Ligue 1 francesa del que también son dueños quienes manejan el Manchester United.
Noviembre 26, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Sosa
Paraguayos en el Exterior
Beşiktaş “monitorea” a Ramón Sosa
El delantero paraguayo Ramón Sosa vuelve a estar en el interés del fútbol europeo. Al Beşiktaş, se le suman otros.
Noviembre 26, 2025 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
sZkz-H068_400x400__1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Matías Galarza se disculpó con sus compañeros
El volante paraguayo, Matías Galarza, fue uno de los principales señalados por la hinchada de River Plate tras la eliminación en el torneo argentino contra Racing.
Noviembre 25, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
