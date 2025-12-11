Junior Alonso: “No habrá renovación”

El defensor paraguayo Junior Alonso disputó como capitán de equipo dos finales continentales con el Atlético Mineiro en el último año, las dos perdidas, pero aun así no seguirá en el equipo al término de su contrato, según dio a entender en la prensa brasileña.

Alonso reveló que la directiva del Gallo no se puso en contacto con él para hacerle alguna oferta para renovar su contrato, por lo que el paraguayo tomó el mensaje: “Es una señal de que no habrá renovación”.

El paraguayo fue siempre un pilar del equipo de Belo Horizonte (que debe enfrentar a Olimpia en un amistoso en enero), con el que consiguió el triplete de títulos en el año 2021, antes de que fuera transferido al Krasnodar ruso. Volvió al club después y, ya siendo capitán, disputó las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2026, con derrotas ante Botafogo y Racing respectivamente.

Alonso, con el Mundial en el horizonte y 32 años, sigue siendo muy bien valorado en el mercado de pases, por lo que un club de nivel importante no le faltará para la próxima campaña.