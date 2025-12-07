07 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Gol de Antonio Sanabria en el fútbol italiano

VIDEO. El delantero de la Selección Paraguaya se hizo sentir en la victoria de su equipo en la Serie A italiana.

Diciembre 07, 2025 11:20 a. m.
Antonio Sanabria celebra su gol este domingo.

Antonio Sanabria, que hace algunas semanas volvió al gol con la Selección Paraguaya después de un largo tiempo, ahora volvió a convertir, pero para su equipo, el Cremonese.

El atacante guaraní ingresó a los 74’ y cuatro minutos después, con un gran golpe de cabeza, anotó el 2-0 definitivo para la victoria sobre el Lecce por la fecha 14 de la Liga italiana.

Federico Bonazzoli, a los 53’, de penal, había abierto el marcador.

Importante victoria para el Cremonese, que con esto llega a 20 puntos en la tabla de posiciones, lejos de la zona de descenso, y cerca de los puestos de clasificación a torneos europeos para la próxima temporada.

El líder de la competencia es el Inter de Milán, con 30 puntos, seguido del Milan y el Napoli, con 28, aunque estos últimos dos con un compromiso menos.

