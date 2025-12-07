Gol de Antonio Sanabria en el fútbol italiano

Antonio Sanabria, que hace algunas semanas volvió al gol con la Selección Paraguaya después de un largo tiempo, ahora volvió a convertir, pero para su equipo, el Cremonese.

El atacante guaraní ingresó a los 74’ y cuatro minutos después, con un gran golpe de cabeza, anotó el 2-0 definitivo para la victoria sobre el Lecce por la fecha 14 de la Liga italiana.

Federico Bonazzoli, a los 53’, de penal, había abierto el marcador.

Importante victoria para el Cremonese, que con esto llega a 20 puntos en la tabla de posiciones, lejos de la zona de descenso, y cerca de los puestos de clasificación a torneos europeos para la próxima temporada.

El líder de la competencia es el Inter de Milán, con 30 puntos, seguido del Milan y el Napoli, con 28, aunque estos últimos dos con un compromiso menos.