Gustavo Morínigo fue presentado oficialmente en Rubio Ñu

Este jueves, el entrenador Gustavo Morínigo tomó el timón del Albiverde en su retorno a la Primera División. El experimentado entrenador, finalista de la Libertadores 2014 con Nacional, reemplaza de esta forma a Héctor Marecos, quién por decisión de la directiva albiverde no continuó a pesar de haber conseguido el campeonato en Intermedia.

El cuerpo técnico de Gustavo Morínigo estará compuesto por Juan Daniel Cáceres como asistente técnico; Rafael Alarcón, preparador físico; Elías González, preparador de arqueros.

Después de la presentación protocolar, Morínigo respondió a las consultas de la prensa. “Feliz por llegar a la institución que hizo todo para volver a la Primera División. Nosotros vamos a sumar en este proyecto para lograr objetivos importantes”, expresó el nuevo estratega.

Consultado sobre las posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada, dijo: “El presidente nos da este tiempo para poder buscar a los jugadores que van ser incorporados, una vez que se realice la evaluación de la actual plantilla estaremos viendo los puestos a cubrir. De este plantel conozco a algunos futbolistas, lo importante será comenzar a trabajar”.

Por último, resumió señalando que dirigir a Rubio Ñu será un importante desafío. “Es un desafío importante volver a dirigir en Primera División en el país”.