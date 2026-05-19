Portsmouth dejó pasar opción de compra por Gustavo Caballero

El Portsmouth de Inglaterra complicó sus chances de retener de forma definitiva al extremo paraguayo Gustavo Caballero, luego de que expirara el plazo legal para ejecutar la opción de compra exclusiva que tenían con el Santos de Brasil, club dueño de su pase.

El ex-Nacional y Ameliano, que llegó a préstamo al fútbol inglés a principios de año, dejó una gran impresión en el cuerpo técnico liderado por John Mousinho gracias a su velocidad. Sin embargo, al no concretarse el acuerdo directo en la fecha límite, la puja por el atacante compatriota quedó totalmente abierta en el mercado europeo y sudamericano.

A pesar del descuido administrativo con los plazos de la opción original, el “Pompey” no tira la toalla y busca renegociar con el Santos un nuevo monto para asegurar la continuidad del jugador de la Albirroja, con grandes posibilidades de disputar el Mundial.

La urgencia del equipo inglés por abrochar su fichaje pasa también por el temor a que Caballero tenga una vitrina importante con la selección paraguaya y su cotización se dispare, lo que atraería la competencia de otros clubes de la Championship y de Escocia que ya le pusieron el ojo.