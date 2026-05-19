19 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Portsmouth dejó pasar opción de compra por Gustavo Caballero

El delantero paraguayo Gustavo Caballero debe decidir su futuro para el otro semestre, si sigue en Inglaterra o regresa al Santos.

Mayo 19, 2026 04:28 p. m. • 
Por Redacción D10
GC1.jfif

Gustavo Caballero fue cedido a préstamo por el Santos de Brasil.

El Portsmouth de Inglaterra complicó sus chances de retener de forma definitiva al extremo paraguayo Gustavo Caballero, luego de que expirara el plazo legal para ejecutar la opción de compra exclusiva que tenían con el Santos de Brasil, club dueño de su pase.

El ex-Nacional y Ameliano, que llegó a préstamo al fútbol inglés a principios de año, dejó una gran impresión en el cuerpo técnico liderado por John Mousinho gracias a su velocidad. Sin embargo, al no concretarse el acuerdo directo en la fecha límite, la puja por el atacante compatriota quedó totalmente abierta en el mercado europeo y sudamericano.

A pesar del descuido administrativo con los plazos de la opción original, el “Pompey” no tira la toalla y busca renegociar con el Santos un nuevo monto para asegurar la continuidad del jugador de la Albirroja, con grandes posibilidades de disputar el Mundial.

La urgencia del equipo inglés por abrochar su fichaje pasa también por el temor a que Caballero tenga una vitrina importante con la selección paraguaya y su cotización se dispare, lo que atraería la competencia de otros clubes de la Championship y de Escocia que ya le pusieron el ojo.

Gustavo Caballero Championship Inglaterra
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260511_064557.jpg
Paraguayos en el Exterior
River Plate sufre para eliminar a San Lorenzo de Orlando Gill
River Plate tuvo que recurrir a los penales para eliminar a San Lorenzo de Orlando Gill que desvió dos penales pero no recibió la efectividad de sus compañeros en la tanda.
Mayo 11, 2026 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
joya.jfif
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso se reencuentra con el gol
VIDEO. El paraguayo Julio Enciso marcó un gol para el Racing de Estrasburgo en el fútbol de Francia.
Mayo 10, 2026 06:43 p. m.
HH6vIMuXMAAFPr8.jpg
Paraguayos en el Exterior
Huracán de Óscar Romero elimina a Boca Juniors
El Huracán de Óscar Romero, autor de un doblete, eliminó a Boca Juniors de Ángel Romero y Adam Bareiro, que se retiró lesionado, por los octavos de final del torneo Apertura del fútbol argentino.
Mayo 09, 2026 10:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Otro sueño roto para la Joya Enciso
Es una temporada agridulce para “La Joya” Julio Enciso ya que ha sufrido dos eliminaciones consecutivas en semifinales con el Racing de Estrasburgo.
Mayo 07, 2026 06:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
El penal que malogró Julio Enciso tras discutir con su compañero
VIDEO: El paraguayo Julio Enciso desperdició un penal que pudo significar el empate del Racing de Estrasburgo ante el Rayo Vallecano. Por la ejecución del tiro discutió con su compañero Martial Godo.
Mayo 07, 2026 06:32 p. m.
6102288_ce1a3ce485502a6.webp
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti regresaría antes del parón mundialista
El volante paraguayo está muy cerca de recuperarse totalmente de la rotura de ligamentos, y se especula con que su regreso en Gremio se dará antes del inicio del Mundial.
Mayo 06, 2026 03:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más