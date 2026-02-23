Menú
23 feb. 2026
Gustavo Caballero
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Caballero tendrá acción este martes
El paraguayo Gustavo Caballero, que viene de marcar su primer gol para el Portsmouth, volverá a jugar este martes.
Febrero 23, 2026 05:49 p. m.