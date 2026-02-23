23 feb. 2026

Gustavo Caballero

Paraguayos en el Exterior
Gustavo Caballero tendrá acción este martes
El paraguayo Gustavo Caballero, que viene de marcar su primer gol para el Portsmouth, volverá a jugar este martes.
