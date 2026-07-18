Olimpia cae ante Flamengo en exigente amistoso

Olimpia cerró este viernes su exigente amistoso internacional frente a Flamengo con una derrota por 4-2, en un partido intenso, de alto ritmo y con varias conclusiones para el entrenador Pablo Vitamina Sánchez, que sigue afinando detalles de cara al segundo semestre de la temporada.

El Decano mostró personalidad en el arranque y sorprendió al conjunto brasileño golpeando muy temprano. Apenas iban 6 minutos cuando el juvenil Eduardo Delmás aprovechó un rebote concedido por el arquero rival dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-0.

El equipo franjeado manejó bien varios pasajes del primer tiempo, pero la jerarquía individual del Flamengo terminó marcando diferencias. A los 28 minutos apareció Pedro, que dentro del área sacó un potente remate imposible de controlar para Gastón Olveira y decretó el empate.

La reacción del conjunto carioca fue inmediata. Apenas tres minutos después, Lorran Lucas probó desde media distancia y el disparo, que parecía controlable, encontró una floja respuesta de Olveira para convertirse en el 2-1.

Antes del descanso, Flamengo volvió a golpear. A los 45 minutos, Bruno Henrique firmó un verdadero golazo para ampliar la ventaja y enviar a su equipo al vestuario con un cómodo 3-1.

Lejos de bajar los brazos, Olimpia salió decidido a competir en la segunda mitad y rápidamente encontró el descuento. A los 54 minutos, Fernando Cardozo culminó una buena acción ofensiva para poner el 3-2 y devolverle la ilusión al conjunto paraguayo.

Sin embargo, la respuesta del Flamengo fue contundente. Cinco minutos más tarde, Luiz Araújo aprovechó otra ofensiva del equipo brasileño para convertir el 4-2 definitivo y sentenciar el encuentro.

Olimpia formó con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Braian Romero y Romeo Benítez.

En el complemento, Pablo Sánchez aprovechó el carácter amistoso del compromiso para mover ampliamente el banco y observar distintas variantes. Tuvieron minutos Gustavo Vargas, Alex Franco, Sebastián Quintana, Franco Alfonso, Pedro Zarza, Derlis González, Hugo Sandoval y Bryan Bentaberry.