Dürksen partirá primero en la Sprint

En la jornada de este viernes se realizó la prueba de clasificación en Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de la Fórmula 2. El piloto paraguayo de Invicta, Joshua Dürksen participó en el Grupo B y quedó bien perfilado de cara la Carrera Sprint del sábado.

La pole de la carrera principal correspondió al brasileño Rafael Cámara, mientras que Joshua, por su posición en la clasificación de tiempo, partirá primero en la competencia del sábado que iniciará a las 9.15 de nuestro país. En tanto que, en el principal, deberá remontar para meterse en la zona de discusión por los puntos.

El paraguayo buscará recuperar terreno perdido en una temporada complicada. Tras ganar la Sprint de Melbourne, el guaraní no pudo replicar las cosas en Miami, mientras que en Canadá sufrió con las penalizaciones y se retiró sin punto alguno del continente norteamericano. Actualmente, Joshua está fuera del podio de la categoría, en la décima posición con 16 unidades.