El Nacional de Bava pretende a Alexis Martín Arias

En plena pausa de competiciones, en la previa del arranque de la Copa del Mundo, los clubes ya se mueven apuntando a reforzar planteles antes del inicio de la pretemporada.

El Nacional de Uruguay, que dirige Jorge Bava, centró atención en el portero de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias, como posible refuerzo para el próximo semestre.

Martín Arias fue pieza clave para los títulos que logró el Ciclón en la temporada anterior, de la mano del entrenador charrúa, que fue cesado del cargo en Barrio Obrero, tras un pésimo arranque de año, en donde la paupérrima preparación física desembocó en múltiples lesiones y resultados adversos.

Alexis Martín Arias tiene contrato vigente con el Azulgrana hasta finales del 2028, siendo titular y pieza clave en el equipo para conseguir la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Por el momento en el campamento azulgrana este tiempo se utiliza como etapa de recuperación, dando licencia a los futbolistas, que se volverán a juntar para la próxima semana, en donde se planificarán las labores de pretemporada.

Hasta el momento además se barajan nombres para sumar al grupo, que tendrá reducción, ante la primera confirmada salida del mediocampista Wilder Viera.