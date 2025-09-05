Paraguay: los nuevos llamados por Gustavo Alfaro

Si bien Paraguay ya aseguró su boleto al Mundial 2026, el 9 de septiembre debe completar su participación en estas Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, en condición de visitante.

En el empate con Ecuador, tres de los jugadores albirrojos recibieron su segunda amarilla y quedaron descartados automáticamente de ese último encuentro. Estos son Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

Por tanto, el seleccionador Gustavo Alfaro decidió llamar a tres nuevos futbolistas del ámbito local. Lucas Romero de Recoleta, Blas Riveros de Cerro Porteño y Rodney Redes de Olimpia, son los atletas que deberán sumarse al plantel que se prepara en Carde.

Previo al cotejo con Ecuador, el entrenador había dicho que estuvo cerca de llamar al volante funebrero, quien ahora vivirá su primer llamado a la selección. Mientras que el lateral por izquierda azulgrana y el ofensivo franjeado retornan al combinado nacional.