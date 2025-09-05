05 sept. 2025
Eliminatorias

Paraguay: los nuevos llamados por Gustavo Alfaro

Tras concretarse la clasificación de Paraguay a la Copa del Mundo, y teniendo a varios suspendidos ante Perú, el seleccionador Gustavo Alfaro decidió convocar a tres nuevos futbolistas.

Septiembre 05, 2025 02:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros fue llamado para el último partido de la Albirroja en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Foto: Gentileza - Blas Riveros

Si bien Paraguay ya aseguró su boleto al Mundial 2026, el 9 de septiembre debe completar su participación en estas Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, en condición de visitante.

En el empate con Ecuador, tres de los jugadores albirrojos recibieron su segunda amarilla y quedaron descartados automáticamente de ese último encuentro. Estos son Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

Por tanto, el seleccionador Gustavo Alfaro decidió llamar a tres nuevos futbolistas del ámbito local. Lucas Romero de Recoleta, Blas Riveros de Cerro Porteño y Rodney Redes de Olimpia, son los atletas que deberán sumarse al plantel que se prepara en Carde.

Previo al cotejo con Ecuador, el entrenador había dicho que estuvo cerca de llamar al volante funebrero, quien ahora vivirá su primer llamado a la selección. Mientras que el lateral por izquierda azulgrana y el ofensivo franjeado retornan al combinado nacional.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay Eliminatorias Sudamericanas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
COLOMBIA
Eliminatorias
Colombia golea a Bolivia y se clasifica a su séptimo mundial
Colombia clasificó este jueves a su séptimo mundial al golear este jueves por 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 04, 2025 11:19 p. m.
 · 
Redacción D10
uruguay
Eliminatorias
Uruguay sella su boleto al Mundial y Perú se queda afuera
La selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú, que con ese resultado quedó eliminado del certamen.
Septiembre 04, 2025 11:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela
Eliminatorias
Lágrimas y goles: la despedida soñada de Messi en Buenos Aires
Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la Selección Argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro.
Septiembre 04, 2025 11:09 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 22.52.13.jpeg
Eliminatorias
Gustavo Alfaro y la transformación de la Albirroja
Desde su llegada a la selección paraguaya en agosto de 2024, el entrenador argentino Gustavo Alfaro orquestó una notable transformación, la que ahora se corona con una clasificación al Mundial 2026.
Septiembre 04, 2025 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_395362_6507245.jpg
Eliminatorias
Todas las clasificaciones de la Albirroja a los Mundiales
Paraguay disputará su noveno Mundial de fútbol de los cuales siete fueron tras sortear las Eliminatorias de la Conmebol.
Septiembre 04, 2025 10:28 p. m.
 · 
Guillermo Areco
GomOBAVW8AA17EF.jpg
Eliminatorias
Ecuador tiene equipo confirmado
La Selección Ecuatoriana de Fútbol dirigida por el argentino Daniel Beccacece definió su equipo titular para enfrentar a una motivada Albirroja en el Defensores del Chaco.
Septiembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más