El 2 de Mayo es el primer semifinalista de la Copa Py

Gracias a dos golazos, el Sportivo 2 de Mayo confirma en la noche de este martes su presencia en etapa semifinal de la Copa Paraguay 2025.

El Gallo venció al Atlético Tembetary por 2-0, con un tanto de Amín Molinas anotado en el minuto 55 y en la agonía (90+6') Marcelo Acosta sentenció el partido. El encuentro se disputó en el estadio Gunther Vogel en la Ciudad Universitaria, con el arbitraje de Derlis López.

El juego tuvo un desarrollo muy intenso, en la primera mitad de juego fue el Rojiverde quien tomó el protagonismo y, en un par de ocasiones, estuvo cerca de abrir el marcador.

Sin embargo, en la complementaria, fue el equipo pedrojuanino el más efectivo y aprovechó un excelente contragolpe para ponerse en ventaja en el partido a los 55' y sellar el buen partido sobre el final.

El 2 de Mayo sigue en racha positiva y experimenta un gran momento en esta competencia y en la Copa de Primera. El Gallo, en semifinales, tendrá que enfrentar al ganador del juego entre Guaraní y River Plate de Asunción.