21 oct. 2025
Copa Paraguay

El 2 de Mayo es el primer semifinalista de la Copa Py

El Gallo Norteño superó por 2-0 a Atlético Tembetary con los goles de Amín Molinas y Marcelo Acosta y accedió a la fase semifinal de la Copa de Todos.

Octubre 21, 2025 08:27 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo.jfif

El 2 de Mayo se hizo fuerte en la Ciudad Univeristaria y dejó fuera de competencia al Altético Tembetary.

Foto: APF.

Gracias a dos golazos, el Sportivo 2 de Mayo confirma en la noche de este martes su presencia en etapa semifinal de la Copa Paraguay 2025.

El Gallo venció al Atlético Tembetary por 2-0, con un tanto de Amín Molinas anotado en el minuto 55 y en la agonía (90+6') Marcelo Acosta sentenció el partido. El encuentro se disputó en el estadio Gunther Vogel en la Ciudad Universitaria, con el arbitraje de Derlis López.

El juego tuvo un desarrollo muy intenso, en la primera mitad de juego fue el Rojiverde quien tomó el protagonismo y, en un par de ocasiones, estuvo cerca de abrir el marcador.

Sin embargo, en la complementaria, fue el equipo pedrojuanino el más efectivo y aprovechó un excelente contragolpe para ponerse en ventaja en el partido a los 55' y sellar el buen partido sobre el final.

El 2 de Mayo sigue en racha positiva y experimenta un gran momento en esta competencia y en la Copa de Primera. El Gallo, en semifinales, tendrá que enfrentar al ganador del juego entre Guaraní y River Plate de Asunción.

2 de Mayo Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
nacional
Copa Paraguay
Nacional se mete a cuartos de final
Nacional dejó en el camino por penales a Trinidense y medirá al 12 de Octubre en la Copa Paraguay.
Octubre 02, 2025 09:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Trrinidense vs Nacional_63397818.jpg
Copa Paraguay
Triqui vs. Trico, por un lugar en cuartos
Sportivo Trinidense y Nacional chocarán hoy a las 19:00 en el Gunther Vogel por los octavos de la Copa Paraguay en el cierre de la semana 13.
Octubre 02, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Aldo Maíz.jfif
Copa Paraguay
El Aborigen elimina al tricampeón gumarelo desde los doce pasos
Guaraní igualó ante Libertad en tiempo normal, y desde los doce pasos fue el más efectivo para acceder a los cuartos de final de la Copa Paraguay.
Octubre 01, 2025 09:22 p. m.
 · 
Redacción D10
12 de octubre
Copa Paraguay
12 de Octubre clasifica a cuartos de final
El elenco itaugüeño se impuso a Tacuary por 1-0 en Copa Paraguay.
Octubre 01, 2025 06:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Copa Paraguay
Choque de campeones
Duelo de titanes en la Copa Paraguay en el arranque de la semana 13, Libertad, el vigente monarca de la competencia, se medirá ante el líder del Clausura 2025, Guaraní, un choque estelar por un lugar en los cuartos de final.
Octubre 01, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
G1uRRMSWAAAfKbI.jpg
Copa Paraguay
River Plate avanza en la Copa de Todos
River Plate eliminó en tanda de penales a Resistencia y avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay.
Septiembre 25, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más