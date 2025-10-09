09 oct. 2025
Eliminatorias

Gakpo guía a Países Bajos

Dos penales transformados y una asistencia dieron brillo a la actuación del delantero del Liverpool Cody Gakpo, que condujo a Países Bajos a un incontestable triunfo en Malta (0-4) que le acerca un poco más a la fase final del Mundial 2026.

Octubre 09, 2025 06:09 p. m. 
Por Redacción D10
Países bajos Malta

Países Bajos convirtió dos goles ante Malta.

Foto: Gentileza - Países Bajos

El equipo de Ronald Koeman, con Frenkie De Jong como conductor durante 67 minutos, antes de ser sustituido, apuntaló su superioridad en el Grupo G que comanda. Cuatro victorias y un empate resumen el camino del plantel neerlandés que aventaja en tres puntos a Polonia en un quinteto que completan Finlandia y Lituania.

No fue necesario recurrir a la brillantez para sacar adelante el compromiso ante el colista del grupo, que no conoce la victoria. Sin alardes, el conjunto de Koeman cumplió el trámite en un duelo que dominó desde el principio y que pudo encarrilar a los diez minutos con una buena oportunidad de Tijjani Reijnders que detuvo el meta Henry Bonello.

Los primeros tantos neerlandeses llegaron de penal. El primero, a los once minutos, por una falta de Kurt Shaw sobre Ryan Garvenberche. Lo transformó Gakpo, que poco después envió un balón a un poste.

Al inicio de la segunda parte Países Bajos hizo el segundo. Una falta dentro del área de Enrico Pepe sobre Wout Werghorst fue otro penal. Volvió a marcar desde los once metros Gakpo, que asistió a Reijnders en el tercero, en el minuto 57, en un gol que premió la precisa presión tras pérdida que provocó el fallo del meta Henry Bonello, que entregó la pelota al futbolista del Liverpool. Gakpo vio en buen lugar a Reijnders que a puerta vacía marcó el tercero.

Koeman reservó fuerzas y pasada la hora de juego hizo tres sustituciones del tirón. Quitó a Frenkie De Jong, a Jeremie Frimpong y a Wout Wehorst. El domingo recibe a Finlandia.

En el tiempo añadido, Memphis Depay, de cabeza, redondeó la goleada neerlandesa al aprovechar una asistencia de Denzel Dumfries.

-- Ficha técnica

0 - Malta: Henry Bonello; Juan Corbalan, Kurt Shaw, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli; Matthew Guillaumier, Alexander Satariano (Yannick Yankam, m.67); Joseph Mbong (Adam Overend, m.72), Teddy Teuma (Kemar Reid, m.84), Yiyas Chouaref (Jodi Jones, m.84); y Irvin Cardona (Basil Tuma, m.87).

4 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Michy Van de Ven (Quilindschy Hartman, m.85), Jurrien Timber; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Frenkie De Jong (Justin Kluivert, m.67); Jeremie Frimpong (Donyell Malen, m.67), Cody Gakpo (Xavi Simons, m.85) y Wout Weghorst (Memphis Depay, m.67).

Goles: 0-1, m.12: Cody Gakpo, de penal; 0-2, m.48: Cody Gakpo, de penal; 0-3, m.57: Tijani Reijnders; 0-4, m.93: Memphis Depay.

Árbitro: Duje Strukan (CRO). Mostró tarjeta amarilla a Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Irvin Cardona, Teddy Teuma y Adeam Overned, de Malta, y a Virgil Van Dijk y Memphis Depay, de Países Bajos.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada del Grupo G europeo de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Ta’Qali.

