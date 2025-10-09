09 oct. 2025
Eliminatorias

Argelia regresa a la fase final de un Mundial 12 años después

La selección de Argelia volverá a disputar, doce años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este jueves su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Somalia.

Octubre 09, 2025 03:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Argelia

Argelia es la 20ª selección clasificada.

Foto: Gentileza - Argelia

Un triunfo y una clasificación en la que jugó un papel fundamental la gran estrella del conjunto argelino, el atacante Riyad Mahrez, que participó de manera decisiva en los tres tantos del conjunto magrebí.

Si a los seis minutos el jugador del Al Ahli saudí demostró su clarividencia con un centro que permitió a Mohamed Amoura abrir el marcador (0-1), trece minutos más tarde, en el 19, Mahrez encarriló la victoria argelina (0-2) con un certero zurdazo desde el interior del área.

Goles que no aplacaron la ambición de Riyad Mahrez, exjugador, entre otros, del Manchester City, que quería asegurar cuanto antes su segunda presencia en la fase final de un Mundial, tras participar en 2014 en el Brasil.

Tal y como dejó claro a los 57 minutos en una acción en la que Mahrez tras ‘marear’ a su defensor volvió a asistir a Mohamed Amoura, para que el delantero del Wolfsburgo alemán estableciese el definitivo 0-3, que certificó la presencia de Argelia en el próximo Mundial.

Argelia Mundial 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Omar Alderete
Eliminatorias
Omar Alderete, sobre ganarle a Perú: “Vinimos a buscar eso”
Tras conseguir la clasificación frente a Ecuador, el objetivo de Paraguay fue lograr su primera victoria ante Perú en condición de visitante, aseveró el defensa Omar Alderete.
Septiembre 09, 2025 11:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Duelo Chile vs. Uruguay.jfif
Eliminatorias
Chile culmina su peor Eliminatorias
La Selección Chilena igualó sin goles con Uruguay, en el estadio Nacional y culminó las Eliminatorias en la última posición, y eliminada anticipadamente junto a Perú.
Septiembre 09, 2025 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Eliminatorias
Matías Galarza: “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial”
Paraguay consiguió su primera victoria ante Perú en Lima gracias al tanto de Matías Galarzar. El volante señaló que a la Copa del Mundo, la Albirroja se irá a competir, no solo a participar.
Septiembre 09, 2025 10:46 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-BRA
Eliminatorias
Bolivia da la nota venciendo a Brasil y clasifica al repechaje
La selección de Bolivia jugará en marzo un hexagonal por un cupo en el Mundial 2026 como consecuencia del séptimo puesto que se adjudicó en el cierre de las Eliminatorias con una victoria por 1-0 sobre Brasil.
Septiembre 09, 2025 10:44 p. m.
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-PAR
Eliminatorias
La mejor defensa albirroja en la historia de las Eliminatorias
La Albirroja de Gustavo Alfaro sigue alcanzando marcas históricas.
Septiembre 09, 2025 10:37 p. m.
Ecuador
Eliminatorias
Ecuador vence a Argentina
La selección de Ecuador cerró este martes con broche de oro las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 al reencontrarse con la victoria en la última fecha ante Argentina, a la que se impuso por 1-0 con un gol de penal de Enner Valencia.
Septiembre 09, 2025 10:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más