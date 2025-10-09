Argelia regresa a la fase final de un Mundial 12 años después

Un triunfo y una clasificación en la que jugó un papel fundamental la gran estrella del conjunto argelino, el atacante Riyad Mahrez, que participó de manera decisiva en los tres tantos del conjunto magrebí.

Si a los seis minutos el jugador del Al Ahli saudí demostró su clarividencia con un centro que permitió a Mohamed Amoura abrir el marcador (0-1), trece minutos más tarde, en el 19, Mahrez encarriló la victoria argelina (0-2) con un certero zurdazo desde el interior del área.

Goles que no aplacaron la ambición de Riyad Mahrez, exjugador, entre otros, del Manchester City, que quería asegurar cuanto antes su segunda presencia en la fase final de un Mundial, tras participar en 2014 en el Brasil.

Tal y como dejó claro a los 57 minutos en una acción en la que Mahrez tras ‘marear’ a su defensor volvió a asistir a Mohamed Amoura, para que el delantero del Wolfsburgo alemán estableciese el definitivo 0-3, que certificó la presencia de Argelia en el próximo Mundial.