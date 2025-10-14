14 oct. 2025
Eliminatorias

Cristiano Ronaldo rompe el récord de un exjugador de Olimpia

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

Octubre 14, 2025 05:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo marcas.

Foto: Gentileza - AFP

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos “Pescadito” Ruiz, quien pasó por Olimpia y que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación. Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos

Cristiano Ronaldo Portugal
Redacción D10
