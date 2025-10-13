13 oct. 2025
Eliminatorias

Alemania mantiene el liderato gracias a Woltemade

La selección alemana se impuso este lunes a la de Irlanda del Norte por 0-1 gracias al tanto de Nick Woltemade, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park de Belfast, y que mantiene a los germanos como líderes del grupo A con nueve puntos.

Octubre 13, 2025 06:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Alemania

Alemania acumula nueve puntos de 12 posibles

Foto: Gentileza - Alemania

Nagelsmann repitió el once titular que goleó por 4-0 a Luxemburgo, y sus pupilos no defraudaron en un encuentro en el que, pese al corto resultado no sufrieron en exceso, y en el que sólo el delantero del Newcastle de 1,98 de altura consiguió anotar.

Alemania acumula nueve puntos de 12 posibles, con tres victorias en su haber y la sola derrota ante Eslovaquia (2-0), que es segunda con los mismos puntos pero con una peor diferencia de goles tras vencer este lunes a Luxemburgo (2-0), colista con cero unidades. Irlanda del Norte es tercera con seis.

El primer tiempo fue de claro dominio alemán pero sin tiros realmente peligrosos. Ante la falta de claridad, llegó el balón parado para hacer la diferencia cuando mejor estaba jugando el equipo de Nagelsmann.

Woltemade, por el que las ‘Urracas’ pagaron 85 millones de euros, anotó su quinto tanto de la temporada en el minuto 31, tras rematar a la escuadra, con la cabeza primero y el hombro después, en el área pequeña un saque de esquina lanzado por Raum.

El cuadro de Michael O’Neill volvió tras el descanso con más ilusión que armas. Insistía en exceso con balones largos a la espalda de la defensa teutona pero sin suerte.

Alemania estaba cómoda y segura con Schlotterbeck y Tah muy atentos en las coberturas. Irlanda del Norte llegaba pero sin hacer tiros peligrosos aunque con el apoyo de un Windsor Park efervescente y que no dejó de animar.

El partido terminó con el equipo de Nagelsmann protegiéndose con el balón ante una selección que nunca dejó de soñar con el empate y que terminó incluso con más disparos a puerta (3-2).

- Ficha técnica:

0 - Irlanda del Norte: Farrel; Hume, Ballard, McNair (Smyth, m.75); Spencer, McCann (Marshall, m.75), Charles, Price, Devenny; Galbraith, Reid (Magennis, m.46). Seleccionador: Michael O’Neill.

1 - Alemania: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Pavlovic (Anton, m.87); Wirtz (Baku, 90+2), Gnabry (Andrich, m.87), Adeyemi (Beier, m.65); Woltemade (Burkardt, m.90+2). Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Goles: 0-1, min 31: Nick Woltemade.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España). Amonestó a Jamie Reid, Ethan Galbraith, Magennis y Charles con amarilla (m.28, m.45+2, m.94, m.94) para Irlanda del Norte; y a Karim Adeyemi (m.62) y Robert Andrich (m.93) para Alemania.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park.

Alemania
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PAR
Eliminatorias
Lo que hubiera sido si…
Se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas con la satisfacción de la clasificación de Paraguay, pero quedó en el ambiente esa sensación de qué hubiera pasado si se mantenía el anterior formato de clasificación.
Septiembre 10, 2025 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Eliminatorias
Miguelito, el ‘menino da vila’ que devolvió la ilusión mundialista a Bolivia
Bolivia se ilusionó con volver a un mundial de fútbol después de más de tres décadas gracias a la renovación liderada por el seleccionador Óscar Villegas y cuyo abanderado es el internacional Miguel Terceros, el ‘menino da vila’ que, con 21 años, marcó el gol decisivo ante Brasil y llevó a la Verde a la repesca.
Septiembre 10, 2025 08:35 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COL
Eliminatorias
Venezuela se derrumba ante Colombia y queda fuera
La Vinotinto dejó la inmejorable chance ir a su primer Mundial de la FIFA, cayó en casa ante Colombia, después de haber iniciado ganando.
Septiembre 09, 2025 11:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Eliminatorias
Omar Alderete, sobre ganarle a Perú: “Vinimos a buscar eso”
Tras conseguir la clasificación frente a Ecuador, el objetivo de Paraguay fue lograr su primera victoria ante Perú en condición de visitante, aseveró el defensa Omar Alderete.
Septiembre 09, 2025 11:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Duelo Chile vs. Uruguay.jfif
Eliminatorias
Chile culmina su peor Eliminatorias
La Selección Chilena igualó sin goles con Uruguay, en el estadio Nacional y culminó las Eliminatorias en la última posición, y eliminada anticipadamente junto a Perú.
Septiembre 09, 2025 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Eliminatorias
Matías Galarza: “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial”
Paraguay consiguió su primera victoria ante Perú en Lima gracias al tanto de Matías Galarzar. El volante señaló que a la Copa del Mundo, la Albirroja se irá a competir, no solo a participar.
Septiembre 09, 2025 10:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más