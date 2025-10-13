Alemania mantiene el liderato gracias a Woltemade

Nagelsmann repitió el once titular que goleó por 4-0 a Luxemburgo, y sus pupilos no defraudaron en un encuentro en el que, pese al corto resultado no sufrieron en exceso, y en el que sólo el delantero del Newcastle de 1,98 de altura consiguió anotar.

Alemania acumula nueve puntos de 12 posibles, con tres victorias en su haber y la sola derrota ante Eslovaquia (2-0), que es segunda con los mismos puntos pero con una peor diferencia de goles tras vencer este lunes a Luxemburgo (2-0), colista con cero unidades. Irlanda del Norte es tercera con seis.

El primer tiempo fue de claro dominio alemán pero sin tiros realmente peligrosos. Ante la falta de claridad, llegó el balón parado para hacer la diferencia cuando mejor estaba jugando el equipo de Nagelsmann.

Woltemade, por el que las ‘Urracas’ pagaron 85 millones de euros, anotó su quinto tanto de la temporada en el minuto 31, tras rematar a la escuadra, con la cabeza primero y el hombro después, en el área pequeña un saque de esquina lanzado por Raum.

El cuadro de Michael O’Neill volvió tras el descanso con más ilusión que armas. Insistía en exceso con balones largos a la espalda de la defensa teutona pero sin suerte.

Alemania estaba cómoda y segura con Schlotterbeck y Tah muy atentos en las coberturas. Irlanda del Norte llegaba pero sin hacer tiros peligrosos aunque con el apoyo de un Windsor Park efervescente y que no dejó de animar.

El partido terminó con el equipo de Nagelsmann protegiéndose con el balón ante una selección que nunca dejó de soñar con el empate y que terminó incluso con más disparos a puerta (3-2).

- Ficha técnica:

0 - Irlanda del Norte: Farrel; Hume, Ballard, McNair (Smyth, m.75); Spencer, McCann (Marshall, m.75), Charles, Price, Devenny; Galbraith, Reid (Magennis, m.46). Seleccionador: Michael O’Neill.

1 - Alemania: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Pavlovic (Anton, m.87); Wirtz (Baku, 90+2), Gnabry (Andrich, m.87), Adeyemi (Beier, m.65); Woltemade (Burkardt, m.90+2). Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Goles: 0-1, min 31: Nick Woltemade.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España). Amonestó a Jamie Reid, Ethan Galbraith, Magennis y Charles con amarilla (m.28, m.45+2, m.94, m.94) para Irlanda del Norte; y a Karim Adeyemi (m.62) y Robert Andrich (m.93) para Alemania.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park.