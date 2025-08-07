07 ago. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay logra su mejor clasificación en el ranking FIFA

La Selección Paraguaya Femenina amaneció este jueves en su mejor casilla histórica en el ranking mensual que realiza la FIFA.

Agosto 07, 2025 09:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Gw-tYsBWAAAzHrC.jpeg

Histórico puesto de la Selección Femenina Absoluta.

Foto: Prensa - Albirroja.

Una jornada para la historia en el Fútbol Femenino. Este jueves la Selección Paraguaya de Fútbol amaneció en una histórica posición en la clasificación mundial que actualiza mensualmente la matriz del fútbol.

Paraguay ya había superado su histórico techo en marzo pasado al llegar a la casilla 46, mientras que con la actualización luego de la participación en la Copa América de Ecuador se llegó a la casilla número 41.

La Absoluta logró su clasificación para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima en 2027 tras quedarse con el quinto lugar de la competencia.

NOMINACIÓN. Este jueves también se conoció de la nominación de Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo. La paraguaya peleará por el Trofeo Kopa que se entregará en la gala del Balón de Oro el próximo 22 de septiembre.

Copa América Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
