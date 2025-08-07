Paraguay logra su mejor clasificación en el ranking FIFA

Una jornada para la historia en el Fútbol Femenino. Este jueves la Selección Paraguaya de Fútbol amaneció en una histórica posición en la clasificación mundial que actualiza mensualmente la matriz del fútbol.

Paraguay ya había superado su histórico techo en marzo pasado al llegar a la casilla 46, mientras que con la actualización luego de la participación en la Copa América de Ecuador se llegó a la casilla número 41.

La Absoluta logró su clasificación para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima en 2027 tras quedarse con el quinto lugar de la competencia.